Vídeo que mostra a construção de uma ferrovia foi gravado antes de Bolsonaro chegar à Presidência

Uma filmagem que supostamente mostra uma obra atribuída ao governo do presidente Jair Bolsonaro foi compartilhada mais de 2.900 vezes nas redes sociais desde 4 de outubro de 2021.





Segundo as publicações, a sequência mostraria uma ferrovia em construção que ligaria a região de Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso, até o Maranhão.Mas isso é falso. O vídeo circula desde antes de Bolsonaro assumir a Presidência. A construção retratada tem ligação com a expansão da Estrada de Ferro Carajás, concluída em 2018, como foi confirmado à AFP por uma das empresas que executaram a obra., diz uma das publicações no Twitter ( 1 3 ).O conteúdo também circulou no Facebook ( 1 3 ) e no Instagram ( 1 3 ).No entanto, uma busca reversa por uma das capturas de tela da sequência no motor Yandex usando a ferramenta InVid-WeVerify * levou a uma publicação feita em um site com data de janeiro de 2018 e intitulada “Assim são colocados os TRILHOS DE TREM - Ferrovia no Pará!”. O artigo em questão continha um vídeo postado no YouTube, mas que aparecia comoquando a equipe de checagem da AFP consultou a página.Mas uma pesquisa no YouTube por palavras-chave do título do artigo anteriormente citado levou à mesma sequência vista nas postagens viralizadas: trata-se de um vídeo publicado em janeiro de 2018 com o título “Construindo trilho de trem”.A obra retratada, portanto, é anterior à gestão de Bolsonaro, que tomou posse como presidente do Brasil em 1º de janeiro de 2019.No vídeo, é possível ver em diversos momentos a palavrano maquinário e, em um dos trechos , há também o logotipo da mineradora Vale S.A. Procurada, a empresa informou ao Checamos em 26 de outubro de 2021 queAinda na própria filmagem, um dos trabalhadores afirma quee que a ferrovia estaria indo para São Luís do Maranhão. Uma busca pelas palavras-chaveno Google levou a uma publicação da mineradora sobre a Estrada de Ferro Carajás A Estrada de Ferro Carajás (EFC) foi inaugurada em 1985, mas passou por um processo de expansão a partir de 2013 , quando foram duplicados 575 quilômetros da linha férrea no Pará e Maranhão, que passa tanto por Marabá (PA) quanto por São Luís (MA). Segundo a mineradora, as obras de expansão da ferrovia foram concluídas em 2018 , mesmo ano do vídeo localizado pelo Checamos.Usando os termos de busca, o Checamos chegou a uma publicação da empresa SOMAFEL, na qual a mesma afirma ter participado do projeto de expansão da linha férrea dos Carajás para a Vale S.A., diz a página. No site, também é possível ver que a empresa faz parte do Grupo Teixeira Duarte Procurado pelo Checamos, o Grupo Teixeira Duarte confirmou que o vídeo foi gravado na obra de duplicação da Estrada de Ferro de Carajás, no trecho próximo a Santa Inês, no Maranhão.(...), assinalou a empresa.Ao Checamos, o Ministério da Infraestrutura afirmou em 26 de outubro que[citado nas publicações]Verificação semelhante foi feita pelo Aos Fatos , pela Agência Lupa , pelo Boatos.org e pelo Fato ou Fake