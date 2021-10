Foto de manifestação contra Bolsonaro em 2018 circulou vinculada a protesto de outubro de 2021

Captura de tela feita em 3 de outubro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução)

Comparação feita em 4 de outubro de 2021 entre a foto compartilhada no Facebook e a foto da AFP dos protestos do movimento %u201CEle Não%u201D no Rio de Janeiro, em 29 de setembro de 2018 ( . / ) (foto: Reprodução)

Uma imagem de uma multidão em frente ao Theatro Municipal do Rio de Janeiro circulou vinculada aos protestos contra o presidente Jair Bolsonaro de 2 de outubro de 2021. Mas o registro, que teve mais de 30 mil interações nas redes sociais, corresponde a protestos do movimento “Ele Não” de setembro de 2018, contra o então candidato presidencial., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), em referência às manifestações do último 2 de outubro . O conteúdo também circulou no Twitter ( 1 3 ) e no Instagram ( 1 3 ).No entanto, uma busca reversa no Google pela imagem trouxe como resultado sugerido os termos. Usando essas palavras-chave para uma nova pesquisa, a mesma foto foi localizada em uma reportagem do portal G1 , de 29 de setembro de 2018, a respeito dos protestos do movimento “Ele Não” contra Jair Bolsonaro, quando era candidato à Presidência da República.No site, a imagem é creditada à TV Globo e contém a seguinte legenda: AFP também cobriu essas manifestações no centro de Rio de Janeiro que surgiram de uma campanha nas redes sociais com a hashtag #EleNao. Uma foto feita do alto mostrando o Theatro Municipal com uma perspectiva inversa à da imagem viralizada trouxe os mesmos elementos, como o carro de som, um balão inflável roxo e os diversos guarda-sóis coloridos. reportagem da AFP nesse dia em 2018 relatou oJá em 2 de outubro de 2021, atos convocados por partidos e movimentos foram às ruas em pelo menos 100 cidades para exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, em manifestações que atrelavam o desemprego e a inflação ao governo do mandatário.Registros de imprensa na Praça da Cinelândia mostraram elementos diferentes da foto viralizada ( 1 3 ).