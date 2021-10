É montagem foto de faixa Fora Bolsonaro, o resto é tudo ladrão em ato de 2 de outubro

Publicações compartilhadas mais de 4 mil vezes em redes sociais desde 2 de outubro de 2021 asseguram que manifestantes levantaram uma faixa com a frase “Fora Bolsonaro, o resto é tudo ladrão” a um dos atos de oposição ao presidente realizados nesse dia.





Captura de tela feita em 4 de outubro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

Faixa editada

Comparação feita em 4 de outubro de 2021 entre foto publicada pelo G1 (e) e foto compartilhada no Twitter ( . / ) (foto: Reprodução/Redes Sociais)

“Até que enfim eles admitem a verdade”, diz uma das postagens. A imagem que embasa a alegação é, contudo, uma montagem. O cartaz original continha apenas a frase “Fora Bolsonaro”., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ) e no Twitter ( 1 3 ).A legenda acompanha uma imagem em que manifestantes seguram uma faixa que parece dizer:. O grupo citado é composto por torcedores do São Paulo FC No último dia 2 de outubro, manifestantes foram às ruas nas principais cidades do Brasil para exigir o impeachment do presidente Jair Bolsonaro, em atos convocados por movimentos de esquerda.A foto compartilhada nas redes não mostra, contudo, um cartaz fotografado em um desses protestos.Uma busca no Google pelas palavras-chaveleva a uma reportagem do portal de notícias G1 sobre a manifestação anti-Bolsonaro realizada na Avenida Paulista, em São Paulo.O texto é ilustrado com diversas fotos do ato de 2 de outubro, incluindo um registro muito semelhante ao compartilhado nas redes. Todos os elementos das duas imagens coincidem, com exceção da frase com destaque no cartaz. Na imagem publicada pelo site, com crédito à equipe do G1 em São Paulo, a faixa diz apenasA foto do G1 foi difundida antes da imagem viralizada. A reportagem foi publicada às 14h04 de 2 de outubro, enquanto o registro mais antigo da foto com a frasefoi encontrado em publicação de 18h18 do mesmo dia.Nas suas redes, o grupo Bloco Tricolor Antifa publicou outras fotos vídeos nos quais é possível ver que a faixa que levantavam realmente dizia apenasEm publicação no Facebook em 3 de outubro, o grupo se pronunciou sobre a montagem, confirmando que a foto original foi feita por um jornalista do G1. escreveu a organização.O AFP Checamos já verificou outra imagem incorretamente atribuída a um dos atos de 2 de outubro de 2021.