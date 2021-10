Vídeos sobre 'fazenda do filho do Lula' circulam desde 2017 e 2019

Captura de tela feita em 24 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / ) (foto: reprodução)

Uma combinação de dois vídeos que supostamente mostra 40 mil bois em uma fazenda que pertenceria ao filho do ex-presidente Lula, conhecido como “Lulinha”, foi visualizada mais de 1,3 milhão de vezes em redes sociais desde, ao menos, janeiro de 2020. Segundo a narração, as cabeças de gado estariam sendo embarcadas “agora”. Mas, antes de circular com essa atribuição no Brasil, a gravação de um grande grupo de animais havia sido publicada por um usuário turco que falava sobre criação de ovelhas em 2019. Já a sequência de uma fila de caminhões circula nas redes desde 2017., diz uma das publicações no Facebook ( 1 ). O conteúdo também foi compartilhado no Twitter ( 1 3 ), TikTok ( 1 2 ) e YouTube ( 1 2 ).O vídeo viralizado une duas gravações diferentes: a primeira mostra uma fileira de animais sendo conduzidos ao longo de uma vasta extensão de terra. Já a segunda acompanha a suposta fila de caminhões à espera para transportar o rebanho.A narração do vídeo diz:Algumas publicações reproduziram unicamente a gravação do rebanho de ovelhas, sem narração alguma ( 1 2 ).Uma busca reversa no motor TinEye por um dos fragmentos do primeiro vídeo que supostamente mostra o rebanho do filho de Lula ofereceu resultados com outra alegação. Em fevereiro de 2020 o site chinês Guancha desmentiu a afirmação de que a sequência mostraria 30 mil ovelhas doadas pela Mongólia para a China.Numa checagem dessa alegação , a equipe da AFP em Hong Kong localizou a gravação numa postagem de dezembro de 2019 na rede social russa VK.Uma nova pesquisa no buscador Yandex, a partir de uma versão um pouco mais longa do mesmo vídeo, levou a uma publicação de 4 de maio de 2019 , num perfil turco no Instagram chamado, em tradução livre, com a legendaO AFP Checamos entrou em contato com a conta no Instagram que publicou o vídeo em maio de 2019 para conseguir mais detalhes sobre a sua origem, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem.O segundo vídeo na combinação viralizada, que supostamente mostraria a fila de caminhões esperando para levar o rebanho, foi localizado usando o buscador Yandex, no YouTube , com o título, com data de 24 de agosto de 2017 e sem mais detalhes.O registro mais antigo encontrado da sequência corresponde a 22 de agosto de 2017 Em nenhum desses registros é mencionada qualquer relação da gravação com um dos filhos do ex-presidente Lula nem se escuta a voz em off que fala sobre o tema.Procurada pela AFP, a assessoria do ex-presidente afirmou que, acrescentou.Em 2016 , a Polícia Federal investigou as movimentações financeiras de Fábio Luís Lula da Silva, também conhecido como, e concluiu que eram compatíveis com os recursos declarados à Receita Federal.Em 2019, Fábio Luís foi alvo da 69ª fase da Operação Lava-Jato , sob suspeita de ter recebido 132 milhões de reais da operadora Oi/Telemar por meio de contratos com empresas do grupo Gamecorp, empreendimento do qual era um dos sócios. Segundo a força-tarefa da Lava-Jato, a quantia poderia ter sido usada na compra de um sítio em Atibaia (SP), que estava em nome de um sócio de Fábio Luís, mas que teria sido usado pelo ex-presidente Lula.O caso do sítio de Atibaia foi a causa de uma das condenações do petista, sentenciado inicialmente a 12 anos e 11 meses de prisão em 2019.Em março de 2021, porém, o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Edson Fachin anulou todas as condenações do ex-mandatário, por considerar que a 13ª Vara da Justiça Federal de Curitiba (PR) não tinha competência para julgar o caso. Em junho de 2021 , o ministro do STF Gilmar Mendes estendeu a suspeição do ex-juiz e ex-ministro da Justiça Sérgio Moro a outros dois processos contra o ex-presidente Lula, incluindo o do sítio de Atibaia. A decisão invalidou todas as evidências coletadas por Moro e obrigou a reiniciar os julgamentos do zero.Na esteira das decisões judiciais do Supremo, o Tribunal Regional Federal da 3ª Região determinou que a investigação contra Fábio Luís fosse suspensa até que seja definido o juiz competente pelo caso.O Checamos já verificou outra alegação sobre uma suposta fazenda atribuída a “Lulinha”.Checagem semelhante foi feita pelo projeto Comprova