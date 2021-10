Não há registro de que Llosa tenha descrito Lula como 'mero vagabundo'

Captura de tela feita em 27 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Afirmações sobre Lula

De acordo com publicações compartilhadas mais de 452 mil vezes desde novembro de 2016, o escritor peruano Mario Vargas Llosa teria afirmado que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva é um “mero vagabundo que gangrenou a democracia brasileira com a corrupção”. Em maio desse ano, o autor efetivamente disse que o Brasil estava “gangrenado pela corrupção” ao falar sobre a gestão do ex-mandatário, mas não há registro de que tenha se referido a Lula como um “mero vagabundo”. A AFP entrou em contato com o filho do escritor peruano, por meio de quem o vencedor do prêmio Nobel afirmou não se recordar de ter qualificado o ex-presidente assim, apesar de ter afirmado em mais de uma ocasião que houve corrupção em seu governo., lê-se na imagem com uma foto de Vargas Llosa que circula no Facebook ( 1 3 ), no Twitter ( 1 3 ) e no Instagram ( 1 3 ).No Facebook, algumas das postagens ( 1 2 ) são acompanhadas de um vídeo da AFP que mostra parte do discurso de Vargas Llosa durante o evento, organizado pela Câmara Argentina de Comércio , em Buenos Aires, em maio de 2016.No trecho viralizado - que também foi registrado pela AFP em espanhol -, o vencedor do Prêmio Nobel de literatura afirma:. Não há nesses fragmentos menção ao ex-presidente comoO Checamos entrou em contato com a Câmara Argentina de Comércio para obter a gravação completa do discurso de Vargas Llosa no evento. A entidade, no entanto, afirmou não possuir o registro na íntegra, somente um resumo do que foi dito pelo autor. Nos trechos do discurso disponíveis, tampouco existem registros de que o escritor peruano tenha se referido a Lula da maneira como alegam as publicações viralizadas.Em outro momento do mesmo encontro, Vargas Llosa afirma:[da ex-presidente]Uma pesquisa no Google pelas palavras-chavelevou a alguns sites que repercutiram a frase atribuída ao autor peruano, mas sem oferecer mais detalhes sobre o contexto no qual o escritor teria feito a afirmação. Três das páginas encontradas ( 1 3 ) vincularam a frase ao vídeo da AFP, no qual Vargas Llosa não se referiu a Lula dessa maneira.Outro resultado obtido com a pesquisa dos termos foi uma publicação do veículo Gazeta do Povo . Em um artigo de opinião, o jornal afirma que Mario Vargas Llosa teria proferido a frase em questão.O Checamos entrou em contato com o jornal para consultar a origem da suposta frase, mas não obteve retorno até a publicação desta checagem.A AFP também entrou em contato com Mario Vargas Llosa através do seu filho, Álvaro Vargas Llosa, escritor e jornalista. O vencedor do Prêmio Nobel afirmou que não se recorda de ter afirmado que, acrescentou Álvaro à AFP.À AFP, Álvaro confirmou ainda que Mario Vargas Llosa não possui perfis oficiais no Facebook, no Twitter ou no Instagram.