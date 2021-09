Vídeo em que Putin compra sorvete na rua é de 2017, anos antes de Bolsonaro comer pizza em NY

Captura de tela feita em 27 de setembro de 2021 de publicação no Twitter ( . / )

Sorvete em Zhukovsky

Comparação entre foto publicada em 18 de julho de 2017 pela agência Sputnik e o vídeo viralizado ( . / )

Um vídeo em que o presidente russo Vladimir Putin compra sorvete em um quiosque de rua foi visualizado mais de 350 mil vezes nas redes sociais desde o último dia 25 de setembro. Segundo as publicações, a gravação mostra o mandatário “imitando” o presidente Jair Bolsonaro, que comeu pizza em pé na rua durante sua passagem por Nova York neste mês. As imagens de Putin foram feitas, contudo, em julho de 2017, antes mesmo de Bolsonaro ser candidato à Presidência., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 3 ), Twitter ( 1 3 ), Instagram A alegação também foi difundida pela deputada federal Bia Kicis (PSL), assim como em múltiplos artigos ( 1 2 ).As publicações fazem referência ao fato de Bolsonaro ter sido fotografado comendo um pedaço de pizza em pé na rua em Nova York no último 19 de setembro, dois dias antes de discursar na Assembleia Geral da ONU. A foto teve grande repercussão, com muitos especulando que o mandatário precisou comer na área externa por não ter se vacinado contra a covid-19, exigência para entrar em restaurantes da cidade.O vídeo de Putin foi feito, no entanto, mais de quatro anos antes da passagem de Bolsonaro por Nova York.Uma busca reversa por um dos fragmentos do vídeo no buscador russo Yandex mostra que a mesma gravação foi publicada por um veículo local em 18 de julho de 2017.Segundo o texto, as imagens mostram o presidente da Rússia comprando sorvete durante a feira aeroespacial Maks-2017 realizada em Zhukovsky , cidade próxima a Moscou. O site Gazeta.ru publicou a mesma informação destacando que essa não foi a primeira vez em que Putin protagonizou cena semelhante:escreveu o site em 18 de julho de 2017.De fato, nessa data, a agência de notícias russa Sputnik publicou imagens ( 1 2 ) de Putin comprando sorvete em Zhukovsky. Uma comparação entre uma das fotos e o vídeo compartilhado nas redes permite confirmar que ambos retratam o mesmo momento.A agência já registrou Putin comprando sorvete durante a feira aeroespacial em Zhukovsky em diversas outras ocasiões, como em 2007 O AFP Checamos já verificou outras alegações ( 1 2 ) envolvendo a visita de Bolsonaro a Nova York em setembro de 2021.