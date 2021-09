Vídeo de Bolsonaro em aeroporto foi gravado em 2017 no Brasil, não em Nova York em 2021

Captura de tela feita em 22 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Vídeo antigo

Comparação feita em 22 de setembro de 2021 entre o vídeo publicado por Bolsonaro no Twitter e vídeo compartilhado no Facebook ( . / )

Um vídeo em que Jair Bolsonaro é recebido por uma multidão em um aeroporto foi compartilhado mais de 83 mil vezes em publicações que asseguram mostrar a chegada do mandatário brasileiro a Nova York, em 19 de setembro de 2021. Mas o registro foi feito em 8 de junho de 2017, em Natal, no Rio Grande do Norte, quando o então deputado federal dava os primeiros indícios de que concorreria à Presidência., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ) e no Twitter ( 1 2 ). O vídeo também foi compartilhado em postagens em espanhol e em inglês 1 ).Bolsonaro viajou a Nova York no último dia 19 de setembro para participar da Assembleia Geral da ONU, onde fez o discurso de abertura, verificado pelo AFP Checamos. Sua presença na cidade gerou polêmica , uma vez que o mandatário é um dos poucos líderes mundiais ainda não vacinados contra a covid-19.As imagens compartilhadas nas redes não foram feitas, contudo, na chegada do presidente aos Estados Unidos.No vídeo, Bolsonaro é ovacionado ao deixar a área de desembarque de um aeroporto. Nenhuma pessoa é vista usando máscaras de proteção contra a covid-19 no local, e o áudio original foi sobreposto por uma música pop.Uma busca no Google pelas palavras-chavemostra que o presidente publicou no Twitter em 8 de junho de 2017 um vídeo com muitos dos mesmos elementos vistos na gravação viralizada.Na legenda, Bolsonaro informou que o registro foi feito no aeroporto de Natal, no Rio Grande do Norte.Em ambas as gravações, é possível identificar o mesmo cartaz, o mesmo balão e a mesma bandeira do Brasil pendurada em uma escada rolante, como demonstrado abaixo:Uma segunda busca, desta vez especificamente por registros da chegada de Bolsonaro a Natal, leva a uma versão um pouco mais longa do vídeo viralizado, publicado no YouTube em 8 de junho de 2017, com a legenda:Na gravação original, sem a música pop, é possível ouvir claramente que a multidão entoavaOutro elemento permite confirmar a localização do vídeo. Nos primeiros segundos da gravação, é possível ver a fachada de uma loja chamada Serra Dourada . Este é o nome de uma das locadoras de veículos localizadas dentro da área de desembarque doméstico do aeroporto de Natal, como detalhado em seu site Bolsonaro foi ao Rio Grande do Norte em junho de 2017 para participar de um evento promovido pela União Nordestina dos Plantadores de Cana-de-Açúcar. Apesar de ainda não ter confirmado oficialmente sua candidatura ao Palácio do Planalto, o então deputado federal já havia declarado , na época, seu interesse em concorrer.Em maio de 2021, o vídeo antigo circulou com outra alegação falsa, que foi verificada pela AFP.Conteúdo semelhante foi verificado pela Agência Lupa , pelo Boatos.org e pelo Estadão Verifica