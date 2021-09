O comitê da FDA não votou contra a vacinação de adolescentes, mas contra a aplicação de 3ª dose

Captura de tela feita em 20 de setembro de 2021 de um tuíte do deputado federal Osmar Terra ( . / )

Publicações que asseguram que o comitê assessor da Agência de Medicamentos e Alimentos dos Estados Unidos (FDA) se opôs ao uso da vacina da Pfizer-BioNTech contra a covid-19 em adolescentes foram compartilhadas centenas de vezes em redes sociais desde o último dia 17 de setembro. A alegação é enganosa. Na verdade, o comitê votou contra a aplicação de uma terceira dose do imunizante na população a partir de 16 anos. A primeira e segunda dose continuam aprovadas para todos com idade acima dos 12 anos nos Estados Unidos.A alegação foi difundida inicialmente pelo deputado federal Osmar Terra (MDB) no Twitter., escreveu o também ex-ministro da Cidadania do governo de Jair Bolsonaro.Logo, capturas de tela do tuíte - ilustrado com matérias sobre uma votação realizada no último dia 17 de setembro - começaram a circular no Facebook ( 1 3 ).A votação mencionada pelo deputado não foi, contudo, sobre a vacinação de adolescentes contra a covid-19 de maneira geral, mas sobre a aplicação da terceira dose do imunizante da Pfizer-BioNTech para todos com 16 anos ou mais.Uma consulta ao site da FDA permite localizar o calendário de reuniões do comitê assessor do órgão norte-americano. No dia 17 de setembro de 2021, houve apenas uma discussão sobre vacinas contra a covid-19, resumida na página oficial da agência:De fato, os próprios textos utilizados por Osmar Terra para ilustrar sua alegação falam sobre uma dose de reforço, e não sobre as duas doses inicialmente previstas, que começaram a ser administradas a adolescentes nos Estados Unidos em maio de 2021 No resumo da reunião , disponível no site da FDA, é detalhado que a Pfizer entrou com um pedido para a aplicação da dose extra no último dia 25 de agosto, baseando-se em estudos que indicam uma redução na proteção conferida pelas duas doses do imunizante devido à circulação da variante delta do novo coronavírus.Em 17 de setembro, os pesquisadores, epidemiologistas e especialistas que integram o comitê assessor da FDA se reuniram para confrontar o benefício dessa dose de reforço com o, como resumido no mesmo documento. Em nenhum momento do texto é dito que os especialistas avaliariam a vacinação de adolescentes de maneira geral.Na gravação da reunião, transmitida ao vivo no canal da FDA no YouTube, é possível ver que os assessores responderam à pergunta:A maioria dos integrantes votou, avaliando que a necessidade da dose de reforço ainda não foi demonstrada para esse grupo. Por outro lado, se manifestaram a favor de administrar a terceira dose em idosos acima de 65 anos e em outras pessoas com alto risco de desenvolver a forma grave da doença.Nos Estados Unidos, a Pfizer já possui aprovação definitiva para administrar a primeira e segunda dose do imunizante a pessoas com 16 anos ou mais e autorização emergencial para vacinar aqueles que têm entre 12 e 15 anos. No último dia 20 de setembro, o laboratório anunciou que uma dose adaptada do imunizante também seriapor crianças de 5 a 11 anos.



A alegação começou a circular um dia após o Ministério da Saúde brasileiro voltar atrás sobre a orientação de vacinar adolescentes contra a covid-19 no país.



No último dia 2 de setembro, a pasta havia anunciado que todos com entre 12 e 17 anos deveriam receber as duas doses do imunizante da Pfizer-BioNTech, após a conclusão do envio de vacinas para imunizar toda a população adulta brasileira com a primeira dose.



Em 16 de setembro, o ministério alterou a orientação, recomendando apenas a vacinação de adolescentes com comorbidades. A mudança gerou críticas, com diversas cidades mantendo a vacinação de todos os adolescentes, apesar da recomendação contrária do Ministério da Saúde.



Nos Estados Unidos, os Centros para o Controle e Prevenção de Doenças (CDC) recomendam que todos com 12 anos ou mais se vacinem contra a covid-19. “A vacinação generalizada é uma ferramenta essencial para ajudar a conter a pandemia”, diz o órgão.

