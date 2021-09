Bill Gates não falou em reduzir a população mundial por meio de vacinação forçada

Captura de tela feita em 15 de setembro de uma publicação no Facebook ( . / )





Mensagens em redes sociais visualizadas mais de 1,3 mil vezes desde, pelo menos, dezembro de 2020 mostram a capa de um jornal em que se alega que Bill Gates defende a “depopulação por meio da vacinação forçada”. Mas a afirmação é falsa. O jornal em questão - que possui um histórico de publicações com desinformação sobre vacinas - distorceu comentários feitos pelo bilionário em 2010, quando falou em reduzir o crescimento populacional, sem nenhuma referência a “depopulação”., diz uma das postagens, feita no Facebook ( 1 3 ). O conteúdo também circulou no Twitter ( 1 3 ) e Telegram ”, diz a manchete do jornal, em tradução livre.Ao lado do título, há uma foto de Gates com a seguinte frase:. A fala é atribuída ao bilionário, a quem a publicação se refere como

As postagens a respeito da manchete voltaram a circular dentro do contexto de avanço da vacinação para combater a pandemia de covid-19, à medida que mais imunizantes contra a doença são administrados globalmente.



Mensagens acompanhadas da capa do mesmo jornal circularam também em inglês, espanhol (1), chinês e romeno. Mas a alegação é falsa.

Comentários distorcidos



How do we reduce population growth? By reducing infant mortality. I was surprised too.

— Bill Gates (@BillGates) How do we reduce population growth? By reducing infant mortality. I was surprised too. http://t.co/YnebvxN3 — Bill Gates (@BillGates) February 9, 2012

Fonte desacreditada

Uma busca no Google pelas palavras-chave em inglês, mencionadas na frase atribuída ao empresário no jornal, trouxe como resultado uma palestra ministrada por Gates no fórum TED de 2010 sobre como alcançar a neutralidade de carbono em escala mundial.Aos 4 minutos e 21 segundos da apresentação, ele disse:Gates estava falando sobre reduzir o crescimento demográfico mundial - e não a população em si - para, segundo sua declaração, diminuir a emissão de carbono. Ainda de acordo com o que foi dito pelo empresário, mesmo que esse crescimento fosse reduzido, ele ainda teria valores positivos. Uma transcrição completa da palestra de Gates pode ser acessada aqui Em 2009, um documento publicado pela Fundação Gates recomendava o uso de vacinas para reduzir os índices de mortalidade infantil. Segundo o texto, assinado por Bill Gates, alguns pais escolhem ter mais filhos para aumentar as chances de que ao menos alguns sobrevivam e possam cuidar deles na velhice. Nesse sentido, reduzir a mortalidade infantil poderia ter impacto no crescimento demográfico., escreveu.A Fundação Gates já negou várias vezes a alegação a respeito da, disse um porta-voz da instituição à AFP em outubro de 2020 , assinalou o representante.A AFP já checou uma alegação similar feita por uma deputada italiana envolvendo Gates em maio de 2020 e outras que também relacionam o empresário e a vacinação contra a covid-19 ( 1 2 ).

O jornal que veiculou a manchete, The Sovereign Independent, tem um histórico de repercutir desinformação a respeito de vacinas.



Uma busca no Google pelas palavras-chave em inglês “Sovereign Independent depopulation through forced vaccination zero carbon” levou a um arquivo do exemplar do periódico, de junho de 2011, que contém as alegações a respeito de Gates.



Nessa mesma edição, o jornal também publicou reportagens que veiculam informações falsas a respeito da vacinação - incluindo a alegação de que os imunizantes são parte de “um tratamento medieval”.



“Qualquer vacina licenciada é rigorosamente testada em múltiplas fases de ensaio antes de ser aprovada para uso, e é regularmente reavaliada assim que for introduzida”, explica a OMS. Sobre os imunizantes contra a covid-19, a organização ressalta que “os ensaios clínicos disponíveis mostraram que as vacinas (...) são seguras e altamente eficazes na prevenção de doenças graves”.



Em uma página arquivada de uma seção do jornal The Sovereign Independent dedicada a fornecer informações sobre a publicação, afirma-se que o periódico “frequentemente chama a atenção para a Nova Ordem Mundial”.



A AFP já checou outras alegações a respeito da suposta “nova ordem mundial”.

