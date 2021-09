Não há evidências de que vacina contra covid cause impotência, ao contrário do dito por Nicki Minaj

Captura de tela feita em 15 de setembro de 2021 de mensagem publicada pela rapper Nicki Minaj no Twitter ( . / )

A rapper Nicki Minaj sugeriu que vacinas contra a covid-19 podem causar impotência em homens, em uma publicação feita no Twitter no último dia 13 de setembro. Na postagem, replicada mais de 100 mil vezes, Minaj afirmou que um amigo de seu primo sofreu dessa condição, assim como de inchaço testicular, após ser imunizado. Mas especialistas negaram a alegação, indicando que não há evidências de que as vacinas contra o novo coronavírus afetem a fertilidade ou a genitália masculina., diz, em tradução livre do inglês, o texto publicado pela cantora.A rapper, que nasceu em Trinidad e Tobago e foi criada em Nova York, publicou o tuíte sobre a vacinação contra a covid-19 durante o Met Gala de 2021, evento que exigiu que os convidados apresentassem um comprovante de imunização para comparecer. Minaj não se vacinou e não participou da gala, considerada uma das maiores festas do mundo da moda.





O tuíte sobre impotência foi retuitado mais de 100 mil vezes, curtido mais de 130 mil vezes, e difundido com a tradução automática para o português em capturas de tela publicadas no Facebook ( 1 3 ).Essa é apenas uma das muitas afirmações incorretas que associam vacinas à infertilidade e que têm prejudicado a adesão às campanhas de vacinação contra a covid-19 em todo o mundo. A equipe de checagem da AFP já verificou diversas dessas alegações ( 1 3 ).Masdisse à AFP Tony Chen , professor assistente clínico de urologia da Universidade de Stanford, acrescentando que tambémEm vez disso, ele disse que o inchaço é mais comumente causado por infecções virais, como caxumba, ou por infecções bacterianas, como infecções sexualmente transmissíveis, algo que já havia sido apontado a Minaj no Twitter.Chen também mencionou um estudo recente da Universidade de Miami que comparou amostras de sêmen de voluntários saudáveis colhidas antes e de dois a três meses após as duas doses das vacinas da Moderna ou da Pfizer-BioNTech., afirmou.Na verdade, é a infecção com o novo coronavírus, que é mais provável entre os não vacinados, que, disse. Michael Eisenberg , diretor de cirurgia e medicina reprodutiva masculina em Stanford, também mencionou o estudo da Universidade de Miami e, da mesma maneira, disse que não há evidências de que a vacinação possa prejudicar a fertilidade. Helen Bernie , diretora de medicina sexual e reprodutiva da Universidade de Indiana, também negou que as vacinas afetem a fertilidade ou a genitália masculina, criticando a desinformação queEla apontou, por outro lado, que ainda não há estudos sobre o impacto de vacinas que não são de mRNA na fertilidade masculina. Esse tipo de imunizante corresponde a dois dos três aprovados para uso em Trinidad e Tobago., disse Bernie., acrescentou.Para uma outra verificação da AFP, a doutora María Victoria Sánchez, pesquisadora do Laboratório de imunologia e desenvolvimento de vacinas do argentino Instituto de Medicina e Biologia Experimental de Cuyo , disse, de maneira semelhante:[a afirmação de que], explicou.

