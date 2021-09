Um vídeo em que um homem parece criticar ao vivo o apresentador José Luiz Datena, do programa “Brasil Urgente”, da emissora Bandeirantes, foi compartilhado mais de 116 mil vezes nas redes sociais desde 12 de setembro de 2021.

Mas a sequência é uma montagem. O homem visto na gravação realmente se pronunciou contra Datena, mas não em seu programa. Elementos do cenário e da tarja com informações vistos na parte inferior da tela não correspondem com os utilizados atualmente no programa.

No vídeo supostamente transmitido no telão do “Brasil Urgente”, o homem diz, entre outras coisas: “Datena, eu sou o Marcelo, aqui de Goiânia, eu estou rouco assim devido de eu ter ido (sic) na manifestação antes de ontem, dia 7 de setembro, defender o meu direito, o meu direito de ir e vir, a minha liberdade de expressão, e também defender o homem que foi preparado por Deus para salvar a nossa pátria. (...) Rapaz, eu gostava do seu programa, hoje eu tenho nojo de ouvir a sua voz”.



Captura de tela feita em 14 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )

Captura de tela feita em 14 de setembro de 2021 de um vídeo no YouTube, assinalados em vermelho os elementos suspeitos ( . / )

Nos comentários das publicações, os usuários destacam o fato de as críticas terem sido supostamente transmitidas ao vivo:Ao longo da sequência é possível notar alguns cortes bruscos e observar o apresentador falando, mas sem que a sua voz possa ser ouvida, indícios de que a gravação do homem criticando-o teria sido sobreposta à transmissão original.Além disso, alguns elementos vistos nas publicações viralizadas permitem constatar que não se trata de uma transmissão verdadeira, como a tipografia das letras utilizadas na tarja de informação e a colocação da imagem do homem, que mostra falhas na parte superior e na lateral do que seria o espaço do telão do estúdio.Uma pesquisa na ferramenta de monitoramento de redes sociais CrowdTangle pelas palavras-chavelevou a um vídeo publicado no Facebook em 12 de setembro de 2021, em que se vê apenas o homem falando de frente para a câmera e com a legenda:A partir desse vídeo, foi feita uma segunda busca, dessa vez no TweetDeck, somente pelo nome, que mostrou como resultado dois vídeos ( 1 2 ) de 11 de setembro de 2021, um dia antes de começar a circular nas redes a montagem da gravação no cenário do “Brasil Urgente”.Além disso, o homem faz menção aos protestos ocorridos em várias cidades do Brasil no último 7 de setembro e o cenário atual do programa da TV Bandeirantes é ligeiramente diferente. O próprio Datena anunciou mudanças no estúdio durante a transmissão de 6 de julho de 2020 No programa de 13 de setembro de 2021 é possível observar que o cenário se mantém como foi anunciado pelo apresentador em julho do ano anterior, com o fundo branco, tornando inviável a transmissão do vídeo do homem criticando Datena em um programa recente.O Checamos entrou em contato com a equipe do programa “Brasil Urgente”, que confirmou que a sequência se trata de uma montagem.