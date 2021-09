A notícia sobre a viagem cancelada do CEO da Pfizer é anterior à sua vacinação completa

Captura de tela feita em 20 de setembro de 2021 de uma publicação no Facebook ( . / )



Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech

— AlbertBourla (@AlbertBourla) Excited to receive my 2nd dose of the Pfizer/BioNTech #COVID19 vaccine. There's nothing I want more than for my loved ones and people around the world to have the same opportunity. Although the journey is far from over, we are working tirelessly to beat the virus. pic.twitter.com/ES05WPBLJA — AlbertBourla (@AlbertBourla) March 10, 2021

Publicações alegando que o CEO da Pfizer, Albert Bourla, não está totalmente vacinado baseadas em um link para uma notícia de um jornal israelense, foram visualizadas mais de 3,9 mil vezes nas redes sociais desde 5 de agosto de 2021. No entanto, o artigo foi escrito antes que o chefe da empresa farmacêutica recebesse a segunda dose da vacina contra covid-19, no último dia 10 de março. O laboratório confirmou à AFP que o executivo está totalmente imunizado., diz uma das publicações compartilhadas no Facebook ( 1 2 ), no Instagram ( 1 2 ) e no Twitter Conteúdo semelhante também foi veiculado em inglês Várias publicações replicam ou mostram a captura de telade um tuíte de Emerald Robinson, uma correspondente do Newsmax, veículo de comunicação que já difundiu desinformação verificada pela AFP. A postagem de Robinson sobre Bourla, feita em 5 de agosto e compartilhada mais de 19.000 vezes, inclui um link para uma notícia do jornal The Jerusalem Post com o título, escrito em inglês,Segundo a nota jornalística, publicada em 7 de março de 2021, Albert Bourla iria ao Estado judeu naquele mês com uma delegação, mas adiou a visita porque ainda não havia recebido a segunda dose da vacina. O Jerusalem Post citou o meio de comunicação israelense N12 como a fonte de suas informações.O CEO da Pfizer havia dito em uma entrevista ao canal norte-americano CNBC em dezembro de 2020 que gostaria de ser vacinado assim que chegasse a sua vez. Na ocasião, ele explicou que, segundo levantamento feito pelo próprio grupo farmacêutico, mais pessoas aceitariam a vacina se vissem que, além de líderes mundiais, o CEO e os funcionários da empresa a receberam.(...), garantiu.Em outra entrevista , desta vez ao canal de televisão CNN, transmitida em 14 de dezembro de 2020 (três dias após as autoridades norte-americanas autorizarem a vacina da Pfizer ), Bourla informou que ainda não havia sido vacinado e que seguia as recomendações de imunização dos Centros de Controle de Doenças e Prevenção (CDC) dos Estados Unidos, que estabeleceu a prioridade de determinados grupos de risco.Meses depois, Andrew Cuomo, na época governador de Nova York, onde Bourla reside anunciou que a partir de 23 de marçoseriam imunizados. No entanto, antes dessa data, em 10 de março de 2021, o CEO da Pfizer tuitou uma foto sendo vacinado com a segunda dose.



"Posso confirmar que Albert Bourla está totalmente vacinado ", disse a porta-voz da Pfizer, Faith Salamon, à AFP.



Não há evidências de que Bourla tenha visitado Israel entre março e agosto de 2021. No entanto, há registros de que ele fez pelo menos duas viagens internacionais nesse período: à Bélgica em abril e ao Reino Unido em junho.



Emerald Robison escreveu um novo tuíte, com uma " atualização " do conteúdo, informando que Bourla está totalmente vacinado, sem, contudo, ter excluído o tuíte anterior.



Esta não é a primeira vez que informações incorretas circulam sobre o diretor da Pfizer. Em abril de 2021, a AFP verificou a alegação de que Bourla não queria receber sua própria vacina.

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .