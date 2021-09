Paulo Freire foi professor e doutor honoris causa de diversas universidades no Brasil e exterior

Captura de tela de uma publicação compartilhada no Twitter feita em 25 de setembro de 2021 ( . / )





Publicações que circulam nas redes sociais, com mais de 40 mil interações, desde 19 de setembro de 2021, afirmam que o educador brasileiro Paulo Freire “nunca foi professor”, que seu único diploma era o de bacharel em Direito, que ele “nunca alfabetizou um criança” e que sua experiência de alfabetização teria sido adquirida em acampamentos do Movimento Sem Terra (MST). Mas as publicações são enganosas, de acordo com documentos sobre a trajetória do educador e com cinco especialistas consultados pela AFP., diz a publicação compartilhada no Facebook ( 1 3 ), no Instagram e no Twitter ( 1 2 ).

De bacharel em Direito a professor

No último 19 de setembro de 2021, foi comemorado o centenário do educador Paulo Freire, que faleceu em 1997. O marco motivou uma série de eventos em universidades e em outras instituições como o Senado Federal . Nesse contexto, alguns críticos de sua metodologia e obra compartilharam publicações questionando sua trajetória e atuação como professor.

Paulo Reglus Neves Freire nasceu em 19 de setembro de 1921 em Recife, Pernambuco. Freire, reconhecido em 2012 como “Patrono da Educação Brasileira” , foi um educador e filósofo premiado em todo o mundo por seus trabalhos na área da educação. Foi contemplado, por exemplo, com o Prêmio Unesco (Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura) da Educação para a Paz em 1986 ; e com o Prêmio Andres Bello como Educador do Continente da Organização dos Estados Americanos (OEA) em 1992 .



O educador, de fato, graduou-se em Direito em 1947 pela Escola de Direito de Recife - transformada no Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal de Pernambuco ( UFPE ) -, mas não chegou a exercer a profissão. A informação foi confirmada pelo Instituto Paulo Freire, que enviou ao Checamos uma declaração da UFPE sobre a graduação de Freire. Sua primeira experiência com o ensino foi como professor de língua portuguesa no Colégio Oswaldo Cruz, em sua cidade natal, onde havia estudado na sua adolescência.



Ao contrário do que diz a publicação viral, Freire lecionou em diversas universidades dentro e fora do Brasil, como a Universidade Estadual de Campinas ( Unicamp ), a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo ( PUC-SP ) e a Universidade de Genebra , Suíça. Também fez parte do corpo docente da Escola de Belas Artes de Recife , onde apresentou uma tese para a cátedra de Filosofia e História da Educação, publicada posteriormente como um livro .

Títulos

Alfabetização de adultos

Usuários também afirmam, nas publicações viralizadas, que o, afirmou Maurilane de Souza Biccas professora na Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo em declaração ao Checamos.Freire recebeu mais de 40 títulos como doutorde universidades nacionais, como a Unicamp , e estrangeiras, como a Universidade de Genebra ; a Complutense , de Madri; e a de Lisboa O título é concedido pelas universidades a personalidades que se destacam por sua contribuição à cultura, à educação ou à humanidade. Walter Kohan , professor titular da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ) e especialista em filosofia da educação e infância, disse ao Checamos:Segundo as publicações virais, Freire, o que é verdadeiro. Seu projeto foi direcionado a adultos dos setores mais pobres do Brasil, que não haviam sido alfabetizados antes, como afirmou ao Checamos Pablo Martinis , professor titular do Departamento de Pedagogia, Política e Sociedade da Universidade da República, no Uruguai.Sobre a relação de Freire com o ensino infantil, Kohan explicou que, embora o educador não tenha atuado diretamente com a educação infantil, algumas de suas ideias inspiram profissionais dedicados a esse nível de educação., assegurou.No entanto, diferentemente do que afirmam as publicações virais, Freire jamais alfabetizou adultos em acampamentos do Movimento Sem Terra (MST). Ele começou a trabalhar com a alfabetização de adultos ainda em 1947, quando dirigiu o Departamento de Educação e Cultura do Serviço Social da Indústria ( Sesi ). Nesse período o MST ainda não havia sido criado, o que viria a ocorrer apenas em 1984 . Nesse ano, Freire já havia retornado ao Brasil de seu exílio de 16 anos, por conta da ditadura militar. Ao voltar ao Brasil , em 1980, ele lecionou na Unicamp, na PUC-SP, foi secretário de Educação da Prefeitura de São Paulo e já não mais coordenava programas de alfabetização., confirmou ao Checamos Federico Brugaletta, especialista em Paulo Freire e professor de Ciências da Educação na Universidade Nacional de La Plata, na Argentina. No mesmo sentido afirmou Pablo Martinis:Walter Kohan destaca que a atuação de Freire nos projetos de alfabetização de adultos ocorria, sobretudo, no nível de coordenação, tanto no Brasil quanto nos países em que atuou, como Guiné-Bissau, Tanzânia, Nicarágua, Cabo Verde. Kohan afirma que:Em 1964, seu projeto, aponta Kohan., diz ele.Conteúdo semelhante foi checado pelo G1