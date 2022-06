Lula após Bolsonaro afirmar que Jesus teria comprado pistola: 'cretinice'

Ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) participou do primeiro evento ao lado de Alexandre Kalil (PSD) em Uberlândia, no Triângulo Mineiro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Durante o primeiro evento ao lado de Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou, nessa quarta-feira (15/6), a declaração de Jair Bolsonaro (PL) de que Jesus Cristo “não comprou pistola porque não tinha” à época. Em defesa do armamento da população, a afirmação foi feita pelo presidente durante conversa com apoiadores no Palácio da Alvorada.

“Ele (Bolsonaro) disse que se no tempo de Jesus Cristo tivesse pistola, ele teria comprado uma. Não é possível que uma pessoa que pensa algo assim – e fala uma cretinice dessa – diga que é cristão ou crê em Deus. Vocês podem ter certeza que o Deus de uma pessoa dessa não é o teu Deus e não é o meu. Meu Deus significa amor, humanismo, bondade, carinho e respeito pelos outros seres humanos”, disse Lula aos apoiadores durante o evento que aconteceu em Uberlândia, no Triângulo Mineiro

Ver galeria . 32 Fotos Primeiro evento público do palanque formado por Luiz Inácio Lula da Silva e Alexandre Kalil (PSD), no Centro Universitário do Triângulo (Unitri) (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press )

Posteriormente, o candidato à Presidência da República lamentou as mortes do indigenista Bruno Araújo Pereira e do jornalista britânico Dom Phillips do jornal "The Guardian". No início da noite, o EM mostrou que a Polícia Federal localizou os corpos em uma área indicada pelo suspeito de envolvimento nos assassinatos

“É muito triste, pois este país é muito grande e civilizado e não podemos passar uma imagem para o exterior que nós somos incivilizados; que nós matamos quem defende a Amazônia e os indígenas”, disse Lula.

Vale dizer que, na semana passada, editores de alguns dos principais jornais do mundo publicaram uma carta dirigida ao presidente Bolsonaro em que cobravam respostas sobre o desaparecimento do jornalista britânico e do indigenista, no Vale do Javari, no Amazonas.

Depois, o petista afirmou que, caso vença as eleições, assumirá o compromisso de combater a garimpagem em terras indígenas. “É importante a gente nunca esquecer que não são os índios que estão ocupando a nossa terra. Foram os portugueses que ocuparam a terra deles em 1500. Portanto, a demarcação da terra indígena é um compromisso moral e ético daqueles que são humanistas”, avaliou.