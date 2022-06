Lula sobre drone que jogou fezes em militantes: 'Canalha'

Lula participa de primeiro evento com a presença Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

“Um canalha que coloca drone para jogar sujeira em cima de homens, mulheres e crianças não é um ser humano normal”, declarou o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), nesta quarta-feira (15/6), em Uberlândia, no Triângulo Mineiro, durante seu primeiro evento com a presença Alexandre Kalil (PSD), pré-candidato ao governo de Minas.

“O que vimos aqui não pode ser de um ser humano normal. Nunca fiz um inimigo no país. A prova disso é que Akckmin foi meu adversário em 2006; em 2022, será meu vice. Ele é um democrata”, declarou o petista.

Na sequência, Lula disse que “esse cidadão não é da turma do Tiradentes, mas do Silvério dos Reis”. “Não é da turma do Tancredo, mas dos que deram o golpe em 1964. Um cidadão desses não merece o nosso respeito. Não vamos tratá-los como nos tratam, pois somos civilizados”, concluiu.