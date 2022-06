Prisão de Milton Ribeiro: tenha um pingo de dignidade e renuncie, Bolsonaro

Presidente Jair Bolsonaro ao lado de Milton Ribeiro em 4 de fevereiro de 2022 (foto: Clauber Cleber Caetano/PR)

LEIA MAIS - Ex-ministro Milton Ribeiro é preso acusado de corrupção

Como qualquer maldito político dessa estirpe, Jair Bolsonaro , o verdugo do Planalto, irá se manifestar sobre a prisão de seu ex-ministro da Educação, o pastor Milton Ribeiro, de forma protocolar e evasiva. Dirá que não é possível saber e controlar tudo, e que, como diria Dilma Rousseff , malfeitos - aforismo para crimes - têm de ser investigados, e os responsáveis - aforismo para criminosos - punidos. Argh! Como repudio essa gente.Porém, o amigão do Queiroz se esquecerá que foi ele mesmo quem empenhou ampla, geral e irrestrita confiança na honestidade e honradez do pastor: ‘se o Milton estivesse armando, não teria colocado na agenda aberta ao público. O Milton, eu boto minha cara no fogo por ele. Estão fazendo uma covardia’. Eis o senhor presidente da República, em maio do ano passado, quando seu honrado ministro caiu.