Bolsonaro, Ribeiro, Obstrução de Justiça e outros crimes, passo a passo

Ex-ministro da Educação disse, em conversa com uma filha, que recebeu uma ligação do presidente Jair Bolsonaro (PL) (foto: EVARISTO SÁ/AFP)

Bem, vamos aos fatos. Repito: fatos! Nada de achismos ou versões.





Havia um suposto esquema de corrupção dentro do Ministério da Educação, em que dois pastores - sendo um deles amigo de Jair Bolsonaro, o verdugo do Planalto - arrecadariam dinheiro de prefeituras do interior - inclusive através de barras de ouro.









O mesmo ministro, inclusive, teve seu nome e fotografia impressos em exemplares de bíblias distribuídas em uma prefeitura do Pará. Por algum motivo, ele e quem produziu o material acharam por bem enaltecer sua imagem de político.





Os pastores presos frequentavam com assiduidade o gabinete da Presidência da República no Palácio do Planalto. Após a divulgação do escândalo, Bolsonaro decretou sigilo de cem anos sobre seus encontros com os suspeitos.





A ordem judicial de prisão do ex-ministro determinava que fosse transferido para Brasília, o que não ocorreu. O d elegado da PF, responsável pelo caso, em mensagem, afirmou que ocorrera interferência superior e que as investigações foram prejudicadas.





Mantido indevidamente, pois, em São Paulo, o então encarcerado foi solto no dia seguinte por determinação judicial de um desembargador, coincidentemente, o preferido de Jair Bolsonaro para ocupar uma vaga no STJ - Superior Tribunal de Justiça.





Além disso, por mais uma dessas coincidências de Brasília, o magistrado é muito próximo de Gilmar Mendes, com quem o presidente da República jantou na noite anterior, na casa de Arthur Lira, o ilibado presidente da Câmara dos Deputados.





Em gravação autorizada pela Justiça e vazada à imprensa na tarde desta sexta-feira (24), Milton Ribeiro, em conversa com a filha por celular, afirmou que Jair Bolsonaro o alertou sobre a possibilidade de uma operação de busca e apreensão em sua casa.





Percebendo a gravidade do assunto, sua filha o alertou de que estava ‘ligando de um celular normal’. Diante disso, o ex-ministro se surpreendeu, respondeu 'é?' e mudou de assunto, nitidamente disfarçando seu constrangimento.









Não custa lembrar, Milton Ribeiro foi indicado pessoalmente pela primeira-dama, Michelle Bolsonaro - que afirmou que 'Deus o inocentaria' -, e o próprio presidente da República afirmou colocar a cara no fogo pelo mesmo.





Além de confessar que houve crime de tráfico de influência, Bolsonaro pode ter incorrido, em tese, em obstrução de justiça. O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) prometeu pedir um inquérito neste sentido ao Supremo.





Também não custa - e é oportuno - lembrar, que o presidente da República, em reunião ministerial conhecida por todos, bateu na mesa e afirmou, com todas as letras, que queria comandar a Polícia Federal, e que tinha suas fontes na corporação: “muito boas!!’





Juntando lé com lé e cré com cré, nem o mais fanático dos bolsonaristas poderia dizer que as peças não se encaixam, e que tudo não passa de perseguição da imprensa e ameaça comunista. Mais claro que isso, só as rachadinhas confessadas por Queiroz.





Em um país minimamente decente, Bolsonaro seria afastado - por iniciativa própria ou da Justiça - e o caso terminaria com severas condenações. Mas estamos em Banânia, onde os poderosos costumam se dar bem, haja vista um certo meliante de São Bernardo.