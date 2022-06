Bolsonaro minimiza tráfico de influência de Ribeiro: 'Não foi corrupção'

Ainda assim, em sua tradicional live semanal, o chefe do Executivo afirmou que ainda "bota a mão no fogo" por Milton Ribeiro.



Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/06/23/interna_politica,1375524/bolsonaro-sobre-botar-a-cara-no-fogo-exagerei.shtml



Em março, Bolsonaro havia dito: "O Milton, coisa rara de eu falar aqui. Eu boto minha cara no fogo pelo Milton, minha cara toda no fogo pelo Milton. Estão fazendo uma covardia com ele."



Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com

" />