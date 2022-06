Lula sobre prisão de Milton Ribeiro: 'não pode prender por prender'

Pré-candidato à Presidência, Lula criticou forma como prisão de Milton Ribeiro foi feita (foto: Ricardo Stuckert) Um dos candidatos à presidência da República, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) criticou como a prisão do ex-ministro Milton Ribeiro , realizada de forma preventiva, foi conduzida. "Você não pode prender por prender", afirmou o petista.



Lula disse que Ribeiro foi um "mau ministro" e que as acusações são uma "vergonha nacional", mas defende "o direito à defesa para todo mundo".



Já sobre a atuação do ex-ministro da Educação, citou que "aquela reunião dele distribuindo dinheiro para pastor é vergonha nacional".



Prisão



Milton Ribeiro e outros quatro presos, entre eles os pastores Gilmar Santos e Arilton Moura, foram presos suspeitos de cobrarem propinas de municípios para repassar verbas da Educação. Nesta quinta-feira (23/6), acabaram sendo liberados pelo desembargador Ney Bello, do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (TRF-1), após pedido de habeas corpus apresentado pela defesa de Ribeiro.



O ex-ministro pediu demissão do cargo em março deste ano, depois de divulgação de áudio, pelo Estado de S. Paulo, em que dizia que o presidente Jair Bolsonaro havia pedido que as verbas fossem ser transferidas, prioritariamente, para os pastores indicados pelo líder do Executivo.