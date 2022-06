Randolfe Rodrigues pode trocar campanha de Lula por CPI do MEC

“É uma escolha que terei que fazer. Será incompatível as duas funções: estar atuando em uma campanha eleitoral e, ao mesmo tempo, ser membro da CPI. Então é uma escolha que terei que fazer sobre um ou outro”, afirmou.

Randolfe também explicou que a instalação da comissão agora depende do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG). No entanto, acredita que sairá do papel, porque, de acordo com o requerente, trata-se de "um dos presidentes do Senado mais obedientes ao texto da Constituição”.