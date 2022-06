Pacheco sobre prisão de Milton Ribeiro: 'Governo deve dar explicações'

AM

Presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG) disse que o Governo precisa dar explicações após prisão de Milton Ribeiro (foto: Pedro Gontijo/Senado Federal ) O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), acredita que a investigação da Polícia Federal (PF) e a prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro vão trazer impactos político e jurídico ao país.





“O ministro me pareceu uma pessoa de bons tratos, muito educado. Mas esse episódio deve ser apurado. É um fato relevante, um ex-ministro preso. Automaticamente tem repercussões”, disse Pacheco.



“Não pode haver um pré-julgamento e garantir os direitos. Naturalmente existe um efeito político. Uma condição dessa, com caráter preventivo, tem impacto político, jurídico… O Governo deve dar suas explicações”, complementou.



Ainda segundo o presidente do Senado, um ex-ministro em "condição de prisão preventiva é grave".



Ainda segundo o presidente do Senado, um ex-ministro em "condição de prisão preventiva é grave".



Leia mais: https://www.em.com.br/app/noticia/politica/2022/06/22/interna_politica,1375171/pacheco-sobre-prisao-de-milton-ribeiro-governo-deve-dar-explicacoes.shtml



Milton Ribeiro foi preso preventivamente nesta quarta-feira (22/6), em Santos, litoral paulista. O mandado da operação "Acesso Pago", da Polícia Federal, cita crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência.



Leia mais no site: https://em.com.br / https://uai.com.br



SE INSCREVA EM NOSSO CANAL NO YOUTUBE!



Siga o Portal UAI nas redes sociais:

Instagram - https://instagram.com/estadodeminas/

Twitter - https://twitter.com/em_com



#RodrigoPacheco #Senado #MiltonRibeiro #Prisão



" />





Ao ser questionado sobre uma possível Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MEC, Pacheco disse que, caso o pedido cumpra todos os requisitos, a comissão deve ser instalada.



Apesar disso, o presidente do Senado ponderou que, em ano eleitoral, o processo deve ser mais difícil.



“A posição da presidência do Senado é linear. De modo que o requerimento deve observar os requisitos que se exigem. Se cumprir os requisitos, será instalada. Em um momento pré eleitoral acaba prejudicando. Essa ou qualquer outra que seja instalada”, afirmou.