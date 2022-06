Prisão de Milton Ribeiro: falta uma assinatura para abertura de CPI do MEC

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) anunciou nesta quarta-feira (22/6), por meio das redes sociais, que falta apenas uma assinatura para a abertura da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do MEC.

A CPI ganhou fôlego depois da prisão do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro . São necessárias 27 assinaturas para viabilizar a criação da comissão.

O objetivo da CPI é investigar as supostas irregularidades do MEC e a suspeita de que houve tráfico de influência por parte de pastores.

1. Randolfe Rodrigues (Rede-AP)

2. Paulo Paim (PT-RS)

3. Humberto Costa (PT-PE)

4. Renan Calheiros (MDB-AL)

5. Fabiano Contarato (PT-ES)

6. Jorge Kajuru (Podemos-GO)

7. Zenaide (PROS-RN)

8. Paulo Rocha (PT-PA)

9. Omar Aziz (PSD-AM)

10. Rogério Carvalho (PT-SE)

11. Reguffe (União-DF)

12. Leila Barros (PDT-DF)

13. Jean Paul Prates (PT-RN)

14. Jaques Wagner (PT-BA)

15. Eliziane Gama (Cidadania-MA)

16. Mara Gabrilli (PSDB-SP)

17. Nilda Gondim (MDB-PB)

18. Veneziano (MDB-PB)

19. José Serra (PSDB-SP)

20. Tasso Jereissati (PSDB-CE)

21. Cid Gomes (PDT-CE)

22. Alessandro Vieira (PSDB-SE)

23. Dário Beger (PSB-SC)

24. Simone Tebet (MDB-MS)

25. Eduardo Braga (MDB-AM).

Preso por corrupção



Assinado pelo juiz federal Renato Borelli, o ofício determina que Ribeiro seja levado para a Superintendência da Polícia Federal em Brasília.



Milton Ribeiro substituiu Abraham Weintraub no Ministério da Educação no governo de Jair Bolsonaro e permaneceu no cargo de 16 de julho de 2020 a 28 de março de 2022. Em seu lugar entrou Victor Godoy Vieira, atual chefe da pasta.