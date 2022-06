Vídeo: veja momento em que Milton Ribeiro é preso pela PF

Imagens do circuito interno de segurança do prédio do ex-ministro da Educação Milton Ribeiro mostram o momento em que ele é preso pela Polícia Federal. O Correio (veja vídeo) teve acesso ao material, gravado na manhã desta quarta-feira (22/6). No vídeo, é possível ver o ex-chefe do MEC caminhando em direção ao carro da corporação, às 7h47 da manhã e, em seguida, uma mala vermelha é colocada no veículo. O automóvel sai do local em menos de um minuto.









Milton Ribeiro foi preso em uma investigação apura o envolvimento dele nos crimes de corrupção passiva, prevaricação, advocacia administrativa e tráfico de influência em um suposto envolvimento em um esquema para liberação de verbas do MEC.