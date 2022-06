Milton Ribeiro: foto em bíblia, homofobia e mais; confira polêmicas

Ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso preventivamente nesta quarta-feira (22/6), em Santos, no litoral paulista (foto: PR/REPRODUÇÃO)

Preso na manhã desta quarta-feira (22/6) pela Polícia Federal, Milton Ribeiro acumulou polêmicas à frente do Ministério da Educação. Ele é acusado junto com outros pastores de operar um balcão de negócios na pasta e na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).



Relembre as polêmicas





Universidade para poucos









Homofobia









Para o ministro, discussões sobre gênero não deveriam ocorrer na escola. "Quando o menino tiver 17, 18 anos, vai ter condição de optar. E não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser homossexual, eu respeito, mas não concordo", afirmou. "É claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso, e achar que está tudo certo, é uma questão de opinião." Em 24 de setembro, de 2021, o ministro foi questionado sobre educação sexual na sala de aula. Na época, Ribeiro disse que é importante mostrar "que há tolerância", mas que "o adolescente que muitas vezes opta por andar no caminho do homossexualismo [termo considerado preconceituoso] vêm, algumas vezes, de famílias desajustadas".Para o ministro, discussões sobre gênero não deveriam ocorrer na escola. "Quando o menino tiver 17, 18 anos, vai ter condição de optar. E não é normal. A biologia diz que não é normal a questão de gênero. A opção que você tem como adulto de ser homossexual, eu respeito, mas não concordo", afirmou. "É claro que é importante mostrar que há tolerância, mas normalizar isso, e achar que está tudo certo, é uma questão de opinião."



O ministro também teve falas consideradas transfóbicas quando afirmou que a população trans atuante na rede de ensino não pode incentivar os alunos "a andarem por esse caminho".





Inep e interferências no Enem









Os servidores acusavam o MEC de interferir diretamente na prova e justificaram sua saída pela "fragilidade técnica e administrativa da atual gestão máxima" do órgão.



Na denúncia contra o MEC, vários profissionais relataram que sofreram pressão psicológica e vigilância velada para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro. Na denúncia contra o MEC, vários profissionais relataram que sofreram pressão psicológica e vigilância velada para que evitassem escolher questões polêmicas que eventualmente incomodariam o governo Bolsonaro.





Tratamento precoce



Após contrair o vírus da COVID-19, em 2020, Ribeiro tomou hidroxicloroquina, azitromicina e ivermectina, medicamentos do chamado tratamento precoce, ineficazes contra a doença. Ele garantiu ter notado "diferença para melhor de um dia pra outro".



Fotos em Bíblia

Em março de 2022, Ribeiro disse que autorizou a produção de Bíblias com a sua foto. O material, segundo ele, teria sido distribuído gratuitamente em um evento religioso.



Apesar disso, o jornal "O Estado de S. Paulo”, confirmou que as obras foram dadas aos convidados de um encontro do Ministério da Educação (MEC) em Salinópolis (PA), a 220 quilômetros de Belém.



Depois da denúncia, Ribeiro se pronunciou nas redes. "Novamente agi com diligência e de forma tempestiva para evitar o uso indevido de minha imagem. Imediatamente, em 26 de outubro de 2021, enviei ofício desautorizando esse tipo de distribuição. Segue [sic] documentos comprobatórios", escreveu no Twitter.