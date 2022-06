Prisão de Milton Ribeiro: veja o que falaram os políticos

O ex-ministro da Educação Milton Ribeiro foi preso na manhã desta quarta-feira (22/6) pela Polícia Federal na operação Acesso Pago. Ele e outros pastores são suspeitos de operar um balcão de negócios no Ministério da Educação (MEC) e na liberação de verbas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). Nas últimas horas, políticos vem repercutindo o assunto.





O ex-ministro Ciro Gomes (PDT) e pré-candidato às eleições presidenciais usou um “meme” para brincar sobre o assunto. No vídeo, Bolsonaro, em forma de montagem, aparece com a cabeça pegando fogo. “Não foi o Bolsonaro que disse que colocava a cara no fogo pelo Milton Ribeiro?”, brincou o pedetista.





A deputada Tabata Amaral (PSB-SP) usou as redes sociais para pedir que todos sejam investigados. "A área que deveria ser a mais importante ao Brasil virou símbolo do desastre desse governo. Os piores ministros da Educação da história não só destruíram, como também transformaram o MEC em balcão de negócios. Que Milton Ribeiro e todos os outros sejam investigados e punidos!".

O deputado federal Alexandre Padilha (PT-SP) se manifestou pelo Twitter: "O ex-ministro da educação de Bolsonaro, Milton Ribeiro, foi preso por um escândalo de corrupção para liberação de recursos públicos do Ministério. Nós avisamos desde sempre, não avisamos? Nunca foi pra combater a corrupção!"

Quem também falou sobre o assunto foi a presidente do PT, a deputada Gleisi Hoffman. Para ela, o presidente Jair Bolsonaro (PL) deve estar tendo um "péssimo dia”;

"Péssimo dia pro governo corrupto de Jair Bolsonaro. PF prende ex-ministro Milton Ribeiro e pastor cabeça da organização criminosa, que cobrava propina em barra de ouro pra liberar verba da educação. Até outro dia, Bolsonaro dizia que colocava a cara no fogo por ele."

O presidente do PDT, Carlos Lupi, chamou o esquema de Ribeiro de “castelo de mentiras”.

“O castelo de mentiras e discursos vazios começa a ruir. O notório Milton Ribeiro, ministro da Educação mais mal-educado da história do Brasil, fecha seu ciclo na cadeia, por corrupção. Esse é o destino natural dos comparsas de Bolsonaro, incluindo ele, claro.”

Aos interessados quero lembrar que faltam apenas 2 assinaturas para pedirmos a CPI do MEC. Por tudo que conseguimos apurar através da Comissão de Educação do Senado, o #BolsolaodoMEC é ainda maior do que parece. Tem que prender quem manda também! %u2014 Randolfe Rodrigues (@randolfeap) June 22, 2022

Já Marcelo Freixo (PSB), pré-candidato ao governo do Rio de Janeiro e deputado federal, disse que a educação é a única esperança que milhões de famílias têm para melhorar de vida. “A prisão de Milton Ribeiro não é só o retrato de um governo corrupto. Ela é o retrato de um governo que está roubando dos brasileiros o direito de sonhar com um futuro melhor.”O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou as redes sociais para se pronunciar. No Twitter, Randolfe cobrou a prisão de "quem manda também" e ressaltou a proximidade de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades no Ministério da Educação (MEC). O senador Renan Calheiros (MDB-AL) críticou o governo de Jair Bolsonaro e cobrou a abertura CPI. "Bolsonaro foi à ONU mentir sobre corrupção, provada na AstraZeneca e Covaxin pela CPI. Barras de ouro do MEC e a prisão do ex-ministro mostram a heresia com a sacristia pública. 'Foi um pedido especial do Presidente', disse Milton Ribeiro. CPI já."