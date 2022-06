Eduardo Bolsonaro sobre Milton Ribeiro: 'Se fez errado, pague por isso'

Para Eduardo, a prisão do ex-ministro é a prova de que investigações têm total autonomia (foto: Elaine Menke/Câmara dos Deputados )



O filho “03” do presidente Jair Bolsonaro (PL) e deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) usou as redes sociais para elogiar a postura do pai durante as investigações da Polícia Federal (PF) que prenderam o ex-ministro da Educação Milton Ribeiro nesta quarta-feira (22/6)

“Jair Bolsonaro sempre pregou e continua seguindo: se fez algo errado, que pague por isso”, escreveu.





Sobre o caso de Milton Ribeiro, essa é a prova de que investigações tem total autonomia e não são barradas pelo Governo, como a esquerda afirma.



E sigo o que o Presidente @jairbolsonaro sempre pregou e continua seguindo: se fez algo errado, que pague por isso. pic.twitter.com/I4LqJIA2bZ %u2014 Eduardo Bolsonaro%uD83C%uDDE7%uD83C%uDDF7 (@BolsonaroSP) June 22, 2022



Jair Bolsonaro é investigado pela interferência na Policia Federal, mas um relatório da própria instituição enviado ao Supremo Tribunal Federal (STF) afirmou que não há elementos de crime na conduta do presidente.





O relatório é parte do inquérito aberto em 2020 pelo Supremo, que atendeu a um pedido da Procuradoria Geral da República (PGR). O pedido teve por base acusações a Bolsonaro feitas pelo ex-ministro da Justiça Sergio Moro (UB).





Quando se demitiu do cargo de ministro da Justiça, Moro disse que Bolsonaro tentou interferir em investigações da PF ao cobrar a troca do chefe da Polícia Federal no Rio de Janeiro e ao exonerar o então diretor-geral da corporação, Mauricio Valeixo, indicado pelo próprio Moro.