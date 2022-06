Randolfe sobre Milton Ribeiro: 'Tem que prender quem manda também'

Randolfe utilizou as redes sociais para se pronunciar sobre a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro (foto: Pedro França/Agência Senado)

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) usou as redes sociais para se pronunciar após a prisão do ex-ministro da Educação, Milton Ribeiro, manhã desta quarta-feira (22/6).No Twitter, Randolfe cobrou a prisão de "quem manda também" e ressaltou a proximidade de abertura de uma Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) para investigar irregularidades no Ministério da Educação (MEC).