Lula e Bolsonaro: uma bomba relógio com data marcada para (nos) explodir

O que um político decrépito e decadente, corrupto notório, mofado nas ideias e ideais, viciado no populismo rasteiro e assistencialismo eleitoral, financiados por irresponsabilidade fiscal, corrupção desenfreada e gasto público descontrolado tem a oferecer de ‘novo’, como saída para uma crise social e econômica jamais vista na história recente do País?- Leia: 3ª via pra quê? 52% acreditam que Lula e Bolsonaro combatem a corrupção