Jair Bolsonaro respira e vive às custas de violência, morte e destruição

Bolsonaro, e já disse isso aqui dezenas de vezes, não conhece nada que não seja a pregação do ódio e da destruição (foto: Alan Santos/PR) Acompanhar o Brasil, a partir do exterior, tem sido uma experiência interessante. Ao mesmo tempo em que me ajuda a enxergar algumas - poucas! - virtudes, me torna ainda mais crítico e agressivo com relação às nossas infinitas mazelas.





Os Estados Unidos, sobretudo Nova York, onde estou vivendo, nunca se curaram - e intuo, jamais irão -, do trauma de 11 de setembro. Inclusive, escrevi a respeito, dias atrás , após participar das homenagens pelos 20 anos do atentado ao WTC.









Se alguém quiser arrumar uma tremenda de uma encrenca por aqui, o caminho é relativamente fácil. Basta pensar, falar ou agir como um terrorista em potencial, seja em público ou de forma privada. Até porque o que é ‘privado’ hoje em dia, não é mesmo?





Regra básica: não brinque com o que é sério! Na dúvida, te prenderão primeiro e te perguntarão depois. Fico imaginando esses idiotas, que fazem ‘arminhas’ com as mãos, em plena, sei lá, Times Squares, fazendo esses gestos babacas nas ruas.

BOLSONARO

Como é possível um país dar certo, ir bem, se governado por um adolescente com 66 anos, ignorante de pai e mãe, simplório e simplista em tudo aquilo que exige um mínimo de discernimento e seriedade, e que só conhece a destruição como norte?













Mas pior mesmo é a vocação destruidora, a sanha pela morte . O cara prega diariamente a eliminação de seus adversários políticos; conspira contra tudo o que a medicina e a ciência nos oferecem; e acredita piamente que só as armas libertam e salvam.





O diabo é que, para isso, para o seu proselitismo da morte, o amigo de milicianos - diga-me com quem andas… - não poupa local, decoro ou presentes. E mais uma vez, desta vez em BH, se utilizou de uma criança para fazer propaganda de rifles e de metralhadoras.

CRIMES E EUA





Se Bolsonaro fizesse algo assim, em público, aqui nos EUA, seria imediatamente preso. E se não fosse condenado por apologia aos massacres que vivem acontecendo por aqui, infelizmente, seria por aliciamento de incapaz. Se bobear, por incentivo a atos terroristas.





Eu não sei como era antes de 2001, mas, depois, qualquer coisa que possa servir de pretexto para um lunático armado matar civis inocentes, é considerado crime. E o que é, senão exatamente isso, o gesto usual que o devoto da cloroquina faz quase todos os dias?





Alguém já viu este sujeito oferecer flores? Já sei: coisa de viado, né? Visitar os doentes? Já sei: é mimimi. Inaugurar asilo? Já sei: velho vai morrer de qualquer maneira. Incentivar clínicas para viciados? Já sei: bando de maconheiros. Prestar solidariedade? Já sei: comunista!





Bolsonaro não tem propostas para o Brasil porque seu propósito de vida, ou melhor de morte, é outro. Infelizmente, há milhões, no Brasil e no mundo, iguais a ele. Nos EUA, também. A diferença é que, aqui, os ‘bolsominions’ vão em cana - vide os aloprados de 6 de janeiro.

VOLTANDO AO INÍCIO

Como já disse lá ‘em riba’, observar o Brasil, a partir do exterior, é interessante. Notem que não digo que é bom ou ruim, porque não se trata disso. E ainda que eu me perceba mais indignado - consequentemente, mais agressivo - não há aqui qualquer juízo de valor.





Dentre tantas coisas que nos faltam, estão a humildade e a sabedoria em reconhecer os erros. Bolsonaro foi um erro! Um tremendo erro! Manter-se atrelado a ele não fará quem errou se sentir melhor. Ao contrário. Quanto mais se insistir na escolha, pior será a sensação.





Como reza o dito popular, ‘quanto maior a altura, maior o tombo’, abandonar esse barco fantasma e seu barqueiro da morte significará alívio imediato. A dor só não passa para quem nela se mantém (psicologicamente falando, é claro). Doi menos ir ao dentista que a dor da espera.





É muito ruim ter de encarar um erro e reconhecer que brigou por uma causa errada. Ninguém gosta de pedir desculpas. Aliás, ninguém gosta de estar errado. Mas ou assume-se o engano e tenta-se repará-lo, algo que venho fazendo há mais de dois anos, ou o preço a pagar será ainda maior e mais doloroso.





Eu já reconheci e me desculpei pelo meu voto neste traste (ainda que no segundo turno; ainda que apenas por ódio ao PT). Portanto, falo com conhecimento de causa. E você, leitor amigo? E você, leitora amiga? Vão deixar seus filhos e netos à mercê de Jair Messias Bolsonaro, o corruptor de menores?