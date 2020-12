Bolsonaro sugere 'banho rápido' contra aumento de energia do governo

Bolsonaro se mostra preocupado com o nível dos reservatórios no país (foto: Marcelo Camargo/Agência Brasil)

Dias depois de o Governo Federal anunciar o aumento das tarifas de energia, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) adotou tom irônico e sugeriu que os cidadãos fiquem menos tempo no chuveiro e apaguem as luzes para economizar no bolso. Em transmissão pelas redes sociais na noite desta quinta-feira (3/12), o presidente afirmou que “costuma dar exemplo” em sua residência, em Brasília.

"Eu apago todas as luzes do Palácio ao Alvorada, não tem o porquê. Tenho certeza de que você que está em casa pode apagar uma luz agora. A gente pede que apague uma luz para evitar desperdício, toma banho um pouquinho mais rápido", ressaltou o presidente.





O aumento na energia consiste em reativar a bandeira vermelha para este mês. A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) optou por adotar novamente as bandeiras tarifárias nas contas de luz e estabeleceu patamar vermelho 2, que na escala é o nível ainda mais caro para geração de energia.





A contagem havia sido suspensa pelo governo em maio por causa da pandemia do coronavírus. Inicialmente, a ausência de bandeiras seria até 31 deste mês. A tarifa agora sofre acréscimo de R$ 6,243 a cada 100 kWh. (quilowatt-hora) consumidos.





Bolsonaro fez discurso se mostrando apreensivo com a falta de chuvas: “Estávamos esperando as chuvas no final de outubro e começo de novembro, mas não vieram. Acho que estão sinalizando para os próximos dias uma chuva", afirmou.





Nesta quarta-feira (2/12), o presidente adotou tom semelhante numa postagem no Facebook. “As represas estão em níveis baixíssimos. Se nada fizermos, poderemos ter apagões. O período de chuvas, que deveria começar em outubro, ainda não veio. Iniciamos também campanha contra o desperdício”, explicou o chefe do Executivo.