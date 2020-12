Secretária surda é barrada em celebração do Dia da Pessoa com Deficiência

Secretária Priscila Gaspar ao lado da ministra Damares Alves (foto: Reprodução/Redes Sociais) Deficiência, Priscilla Gaspar, passou por uma situação constrangedora nesta quinta-feira (3/12). Ao chegar ao Palácio do Planalto para discursar na solenidade de comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado hoje, e do Dia do Voluntário, celebrado neste sábado (5), ela alegou ter sido barrada na entrada do prédio. Gaspar, que possui deficiência auditiva, atrasou para o evento em meio às tentativas de provar que realmente havia sido convidada para a solenidade. Ao enfim chegar ao púlpito, contou o ocorrido. A secretária nacional dos Direitos da Pessoa com, Priscilla Gaspar, passou por uma situaçãonesta quinta-feira (3/12). Ao chegar aodopara discursar nade comemoração do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência, celebrado hoje, e do Dia do Voluntário, celebrado neste sábado (5), ela alegou ter sidona entrada do prédio. Gaspar, que possui deficiência auditiva, atrasou para o evento em meio às tentativas de provar que realmente havia sido convidada para a solenidade. Ao enfim chegar ao púlpito, contou o ocorrido.









"Mesmo eu dizendo que era secretária nacional dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Então, eu precisei dizer que eu, ainda sendo uma pessoa surda, não sou diferente de ninguém e isso me mostrou que nós precisamos ainda lutar bastante, todos os dias das nossas vidas", desabafou.





A secretária pediu ainda que o governo federal investisse em cursos de empatia sobre a pessoa deficiente. "Precisamos ter empatia, ter conhecimento da nossa causa e o governo federal é o primeiro que tem mostrado e se preocupado com nossa causa. Peço para que os senhores, autoridades do governo federal para que possam ofertar possibilidades e, quem sabe, uma oficina em relação à empatia sobre as pessoas com deficiência. Temos vários servidores que têm deficiência, mas muitas pessoa não entendem o que passamos diariamente pois se sentem constrangidas de dizer o que necessitam", concluiu.





O Correio questionou o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) responsável pelo controle de acessos. Em nota, o gabinete alegou que por "desconhecer as instalações do Palácio, a Secretária tentou acessar a cerimônia pelo Anexo, sendo orientada a se deslocar para o estacionamento Oeste, ao lado. Em seguida, como o local já estava lotado, recebeu nova orientação para se dirigir a outro estacionamento com vagas disponíveis".





Ainda segundo o GSI, "os servidores atuaram corretamente de modo que a Secretária chegasse ao evento com a maior brevidade possível".