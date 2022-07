Para fugir da cadeia, Bolsonaro investe no caos econômico e institucional

(foto: Waldemir Barreto/Agência Senado)





Muito mais do que desespero ou golpe eleitoral, a chamada PEC (Proposta de Emenda à Constituição) Kamikaze, aprovada ontem , quinta-feira (30/6) no Senado Federal, que, dentre outras medidas eleitoreiras prevê o aumento provisório do Auxílio Brasil, um vale-caminhoneiro e a gratuidade em transporte público, ao custo total de 40 bilhões de reais, parece ter como pano de fundo a inviabilidade fiscal do próximo governo . Mas não só.









O leitor menos atento pode estar se perguntando: qual o interesse de Jair Bolsonaro em sabotar a si mesmo, caso vença a eleição? Bem, o verdugo do Planalto sabe que essa possibilidade é cada vez mais remota, portanto, tudo o que fizer hoje para atrapalhar a provável futura gestão petista será pouco. O amigão do Queiroz também investirá ainda mais forte, daqui para frente, em suas teorias conspiracionistas e golpistas.





A ideia é clara e uma só: manter-se eleitoralmente forte e ativo, enquanto seus arruaceiros digitais - o próprio filho, inclusive - cuidam de conspirar, dia e noite, contra a democracia. Assim, não só manterá a crispação eleitoral e a cisão social em alta, como pavimentará o próprio caminho para uma possível volta, nos moldes do que fez e faz Donald Trump nos EUA. Fantasia, exagero meu? Bem, vejam o que está em curso nas terras do Tio Sam.





O plano objetiva dois intentos: retomar o poder e, talvez ainda mais importante, escapar da Justiça. Que o devoto da cloroquina irá sofrer uma enxurrada de ações judiciais tão logo seja alijado do Planalto, isso ninguém duvida. Uma vez em curso, diante do sistema judiciário do Brasil, a possibilidade de uma condenação em apenas quatro anos é nenhuma. Dessa forma, faz-se necessário e imprescindível o retorno à Presidência em 2026.





Com isso, meus caros, uma coisa é certa: os próximos oito anos, no mínimo!, serão mais do mesmo. Um País com o caixa estourado, sem capacidade de investimento, sem credibilidade nacional e internacional, entregue a projetos populistas e autocratas de Poder - seja o meliante de São Bernardo ou o patriarca do clã das rachadinhas o presidente -, com pouco ou nenhum crescimento econômico e outras catástrofes de cunho social.





A década dos anos 1980 foi apelidada de 'década perdida’. Pior: os anos posteriores não se mostraram mais prósperos. Hoje, após a hecatombe sócio-econômica protagonizada pelos anos de cleptocracia populista lulopetista, agravada sobremaneira por este desgoverno aloprado, caminhamos a passos largos para outro ciclo de retrocesso. O Brasil, cada vez mais, prova ser o país do futuro, ou seja, aquele lugar imaginário onde nunca chegamos.