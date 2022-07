Redução do ICMS em BH: Fuad estima perda de R$ 210 milhões até 2023

Repasse às prefeituras



O artigo 158 da Constituição Federal determina que 25% do total arrecadado com ICMS nos Estados seja repartido entre os respectivos municípios, da seguinte forma: três quartos na proporção do valor adicionado nas operações relativas à circulação de mercadorias e nas prestações de serviços realizadas em seus territórios; além de um quarto, com o que dispuser em lei estadual, que no caso de Minas Gerais está indicada na Lei número 13.803.



Fuad também falou sobre a reforma administrativa da PBH. "Nós estamos fazendo uma arrumação no nosso poder de gestão. Para isso, estou fazendo alguns ajustes absolutamente técnicos na estrutura da prefeitura".





Entre as medidas, o sucessor de Alexandre Kalil na administração da capital mineira citou a reativação da Secretaria de Governo e a criação da Secretaria de Comunicação.





