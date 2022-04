Governador Zema e prefeito Fuad Noman se encontram na Cidade Administrativa

Fuad Noman assumiu a Prefeitura de BH após Kalil renunciar para concorrer ao governo (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

O prefeito de Belo Horizonte, Fuad Noman (PSD), e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema (Novo), se encontraram nesta quarta-feira (6/4). A conversa, feita por ideia de Zema, ocorreu na Cidade Administrativa.O encontro foi confirmado aopela assessoria da Prefeitura de BH. Quando Fuad tomou posse, no fim de março, eles chegaram a conversar por telefone. Interlocutores ligados ao poder Executivo municipal afirmaram à reportagem que eles debateram temas ligados à Região Metropolitana.O bate-papo serviu, também, para retomar as relações entre os poderes. Prefeitura de BH e governo mineiro vinham mantendo relação distante por causa dos embates entre Zema e Alexandre Kalil (PSD), que renunciou no mês passado para concorrer, justamente, ao Palácio Tiradentes.