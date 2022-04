Sergio Sette Câmara, ex-presidente do Galo, avalia candidatura a deputado

Sergio Sette Câmara deixou o Galo em dezembro de 2020 (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press - 26/9/20)

Reinaldo, outro atleticano, quase foi para o PDT

Histórico

O ex-presidente do Atlético, Sergio Sette Câmara, pode ser candidato a deputado federal na eleição deste ano. Na semana passada, o advogado se filiou ao Republicanos. A entrada dele na disputa por um assento parlamentar é vista com bons olhos na sigla.A possibilidade foi confirmada aonesta quarta-feira (6/4) pelo deputado federal Gilberto Abramo, presidente do Republicanos em Minas Gerais. Sette Câmara também garantiu avaliar a hipótese.Dirigente do Galo entre o fim de 2017 e 2020, Câmara passou a considerar a ideia de se candidatar quando, na semana passada, às vésperas do fechamento da janela partidária, encerrada na sexta (1), passou a receber convites de legendas."Me filiei ao Republicanos, um partido com o qual me identifiquei bem. Até o início de maio já espero ter definido [sobre a candidatura]", disse, à reportagem.Gilberto Abramo, por sua vez, afirmou que o nome de Sette Câmara foi bem quisto pela cúpula da sigla. "Ele está filiado e, de fato poderá, ser candidato a federal", afirmou."O próprio sentimento do Câmara em relação à nação comunga com os sentimentos e o objetivo do partido", sentenciou o parlamentar.Durante as negociações para a filiação de figuras sem partido, o PDT considerou fortemente a ideia de ter o ex-atacante Reinaldo, ídolo atleticano, como candidato a deputado federal . O convite foi feito e o ex-craque, embora tenha sinalizado positivamente a princípio, descartou a proposta após conversar com familiares."Considerei, sim [a oferta], mas no momento não sou candidato a nada", revelou, ao EM, na semana passada. "Minha política é só o Galo", assinalou.Hoje funcionário do Atlético, Reinaldo chegou a ter o aval de Rubens Menin, um dos investidores do Galo, para tentar a empreitada eleitoral.Sob o comando de Sette Câmara, o Atlético conquistou a edição de 2020 do Campeonato Mineiro. No ano anterior, o time chegou a disputar a fase semifinal da Copa Sul-Americana, mas acabou eliminado para o Colón, da Argentina.Os aportes financeiros dos empresários que auxiliam o Galo começaram na reta final do mandato de Sette Câmara. A informação sobre a possibilidade de candidatura do ex-presidente alvinegro foi divulgada, inicialmente, pela "Rádio Itatiaia".Alexandre Kalil, pré-candidato ao governo mineiro pelo PSD e ex-presidente atleticano, foi eleito prefeito de Belo Horizonte em 2016, dois anos após deixar o Galo.