Eleições: cantor Belo se filia ao PL, partido de Jair Bolsonaro

O cantor e compositor Belo ficou conhecido nos anos 90 com as canções de pagode (foto: DIVULGAÇÃO/)

O cantor de pagode Marcelo Pires Vieira, conhecido como "Belo", se filiou ao Partido Liberal (PL), do presidente Jair Bolsonaro. As informações foram divulgadas pelo jornal Extra, na tarde desta quarta-feira (6/4).





As especulações começaram depois que o cantor participou de festas do partido. Nas últimas semanas, o artista se apresentou no aniversário do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL).





Belo nunca escondeu seu posicionamento político e em 2014, chegou a ensaiar uma candidatura nas eleições. Mas na época, o cantor era filiado ao PCdoB, que hoje faz oposição a Bolsonaro.





O cantor e compositor ficou conhecido nos anos 90 com as canções de pagode. Com o passar dos anos, Belo conquistou centenas de fãs pelo seu jeito romântico e conquistador.