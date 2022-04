PT entrará com representação na Câmara contra deputado por ameaça a Lula

Frame do vídeo publicado pelo deputado federal mineiro em resposta a Lula (foto: Reprodução/Twitter Junio Amaral) O Partido dos Trabalhadores (PT) vai ingressar nesta quarta-feira (06/04) com uma representação na Comissão de Ética da Câmara dos Deputados contra o deputado federal Cabo Junio Amaral (PL-MG) por ameaça a Lula (PT). Na manhã dessa terça-feira (5), Cabo Junio Amaral divulgou um vídeo nas redes sociais em que carrega uma arma de fogo enquanto diz que aguarda a visita de Lula e apoiadores em casa.









O parlamentar mineiro gravou o vídeo em resposta a uma fala de Lula, exibida com edições pelo deputado. Em seguida, ele manda o recado ao pré-candidato a presidente nas eleições de 2022, em outubro. Junio Amaral também é pré-candidato, mas a deputado federal, no pleito deste ano e escreveu junto ao vídeo: "Estarei pronto para um bela e calorosa recepção. Sejam bem-vindos!".





"Bom, Lula? Você não sabe onde eu moro não, mas eu vou te explicar: eu moro em Contagem, cidade que é governada pelo PT, inclusive, região do Ressaca ali, Bairro Cabral. A rua principal, que deve ter ali de dez a 15 buracos, por volta do oitavo buraco você pega a esquerda, já é a minha rua, que também deve ter de 15 a 20 buracos. Por volta do 11º, 12º buraco ali, você vai ver a minha casa, pergunta a Marília (Campos), ela conhece as ruas e os buracos lá do Cabral, ela pode te orientar. E eu vou esperar vocês lá, tanto sua turma, como você. Vai lá conversar com a minha esposa, com a minha filha, tá bom? Vocês serão muito bem-vindos. Até lá", diz o deputado, enquanto carrega a arma de fogo.





Junio publicou o vídeo após Lula, na última segunda-feira (4), sugerir um mapeamento dos deputados e "incomodar a tranquilidade" de cada um. A fala aconteceu durante encontro do ex-presidente, que governou o Brasil de 2003 a 2010, com a diretoria da Central Única dos Trabalhadores (CUT), em São Paulo.





"Se a gente pegasse, mapeasse o endereço de cada deputado, e fosse 50 pessoas na casa dos deputados, não é para xingar não, é para conversar com eles. Conversar com a mulher dele, conversar com o filho dele, incomodar a tranquilidade dele, é muito, eu acho, que surte muito mais efeito do que a gente vim fazer manifestação em Brasília", disse Lula, na ocasião, diferentemente do vídeo publicado por Junio Amaral, no qual há uma edição com a fala de Lula.





A reportagem buscou contato com Cabo Junio Amaral, mas não obteve retorno até a publicação.