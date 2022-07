Fuad Noman define novos nomes para a Cultura e Desenvolvimento Econômico

Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press) O prefeito Fuad Noman (PSD) definiu novos nomes para as Secretarias de Cultura e de Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte. .





Assumem os postos Eliane Parreiras, na Cultura, e Adriano Faria, no Desenvolvimento Econômico de Belo Horizonte, em substituição a Fabíola Moulin e Cláudio Beato, respectivamente, que estavam à frente das pastas desde a gestão de Alexandre Kalil (PSD), que deixou o cargo em março.



A mudança foi publicada no Diário Oficial do Município nesta sexta-feira (1º). Questionada sobre o motivo das exonerações, a PBH não se manifestou.









Em março, Noman realizou sete mudanças de secretários , adicionando novos nomes e remanejando outros nas pastas de Saúde, Fazenda, Obras e Infraestrutura, Política Urbana, Assuntos Institucionais e Comunicação, Governo e Esportes.

Quem são os atuais secretários da PBH

Educação: Angela Dalben

Angela Dalben Saúde: Cláudia Navarro

Cláudia Navarro Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania: Maíra Colares

Maíra Colares Planejamento, Orçamento e Gestão: André Reis

André Reis Fazenda: Leonardo Colombini

Leonardo Colombini Obras e Infraestrutura: Leandro César Pereira

Leandro César Pereira Política Urbana: Fleury Teixeira

Fleury Teixeira Cultura: Eliane Parreiras

Eliane Parreiras Desenvolvimento Econômico: Adriano Faria

Adriano Faria Assuntos Institucionais e Comunicação Social: Luiz Henrique Michalik

Luiz Henrique Michalik Governo: Josué Valadão

Josué Valadão Controladoria-Geral do Município: Leonardo Ferraz