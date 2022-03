Fuad Noman define novos secretários da Prefeitura de BH; veja quem são

Fuad Noman tomou posse como prefeito de Belo Horizonte nessa terça-feira (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press)



Noman assume o cargo no lugar de Alexandre Kalil (PSD), que renunciou na última sexta-feira (25) e, junto dele, Jackson Machado (Saúde), Maria Caldas (Política Urbana) e Josué Valadão (Obras e Infraestrutura) também saíram dos seus cargos. Um dia depois de tomar posse como prefeito de Belo Horizonte , Fuad Noman (PSD) oficializou nesta quarta-feira (30/03) a definição de novos nomes para as secretarias.Noman assume o cargo no lugar de Alexandre Kalil (PSD), que renunciou na última sexta-feira (25) e, junto dele, Jackson Machado (Saúde), Maria Caldas (Política Urbana) e Josué Valadão (Obras e Infraestrutura) também saíram dos seus cargos.









Quanto às outras cadeiras, houve remanejamentos seguidos de nomeações. João Antônio Fleury Teixeira deixou a Secretaria de Fazenda para substituir Maria Caldas na Secretaria de Política Urbana. Agora, o novo secretário é Leonardo Colombini.





Outra novidade desta quarta-feira diz respeito a uma saída: Elberto Furtado Júnior deixou, a pedido, o posto de secretário de Esportes e Lazer. Ele será substituído por Adriana Branco, que sairá do posto de secretária de Assuntos Institucionais e Comunicação Social. Agora, o novo chefe da Secretaria de Assuntos Institucionais e Comunicação Social será Luiz Henrique Michalik.





Outra ação já sabida na sexta foi oficializada nesta quarta: Josué Valadão deixou o posto de secretário de Obras e Infraestrutura para se tornar, exclusivamente, secretário de Governo. Ele era interino nesta função desde novembro de 2021, quando Adalclever Lopes deixou o posto. Para o lugar de Valadão, o escolhido foi Leandro César Pereira, que assume como novo secretário nesta quarta.





Todas as ações contam na edição desta quarta-feira do Diário Oficial do Município (DOM). Contudo, outro posto, que não chega a ser uma secretaria mas está intimamente ligado com a prefeitura, segue vago no Executivo belo-horizontino: o de procurador-geral do município.





Também na última sexta, Castellar Guimarães Filho deixou o posto junto de Kalil. Apesar disso, nesta quarta, ainda não há um nome como substituto, e Izabela Boaventura ocupa o cargo de forma interina.

Veja, abaixo, os secretários da Prefeitura de BH

Educação: Ângela Dalben





Saúde: Cláudia Navarro





Assistência Social, Segurança Alimentar e Cidadania: Maíra Colares





Planejamento, Orçamento e Gestão: André Reis





Fazenda: Leonardo Colombini





Obras e Infraestrutura: Leandro César Pereira





Política Urbana: Fleury Teixeira





Cultura: Fabíola Moulin





Desenvolvimento Econômico: Cláudio Beato





Assuntos Institucionais e Comunicação Social: Luiz Henrique Michalik





Governo: Josué Valadão





Controladoria-Geral do Município: Leonardo Ferraz





Esportes: Adriana Branco





Segurança e Prevenção: Genilson Zeferino





Meio Ambiente: Mário Werneck





Procuradoria-Geral do Município: Izabela Boaventura (interina)