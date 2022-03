Fuad nomeia ex-presidente do CRM-MG para a Saúde em meio a protestos

Claudia esteve à frente do CRM-MG por três anos, de 2018 a 2020 (foto: Site Dra. Claudia Navarro)

A médica Cláudia Navarro, ex-presidente do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRM-MG), foi nomeada como secretária municipal de Saúde de Belo Horizonte pelo novo prefeito Fuad Noman (PSD) nesta quarta-feira (30/3), conforme publicação do Diário Oficial do Município (DOM). A indicação de alguém vinculado à entidade foi questionada por mais de 40 entidades, vereadores e coletivos.

Cláudia é doutora em Reprodução Humana, especialista em Ginecologia e Obstetrícia e graduou-se pela Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Ela esteve à frente do CRM-MG por três anos, de 2018 a 2020.

A médica vai substituir Jackson Machado , que coordenou a pasta durante cinco anos, incluindo nos dois primeiros de pandemia da COVID. Ele foi elogiado pelo ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) como o “o maior secretário de saúde que essa cidade já viu”.

O ex-secretário de saúde conversou com o Estado de Minas e elogiou a escolha feita por Fuad. "Está muito bem indicada. Cláudia é uma profissional muito preparada", declarou Jackson.

CRM-MG

O nome da atual segunda vice-presidente do CRM-MG, Fabiana Prado dos Santos Nogueira, foi especulado para a vaga, o que levou 40 entidades, coletivos e vereadores a se manifestarem contra a decisão na última segunda-feira (28/3).

“O SUS-BH não é espaço de privilégio de corporações, muito menos quando a entidade em questão se posiciona de forma equivocada em relação à saúde pública em vários campos, sempre defendendo interesses próprios e privatistas em detrimento da saúde da população”, diz um trecho do comunicado.

Em conversa com o Estado de Minas, Fabiana negou que tenha recebido o convite. "Com certeza não sou eu. Fui subsecretária de Uberaba até o começo do ano passado, mas com a falta de autonomia e a dificuldade para conciliar tudo, eu não fiquei”.

Na época, a saída de Fabiana coincidiu com uma falha ocorrida na vacinação da cidade, quando uma enfermeira (servidora da referência Técnica em Imunização) liberou erroneamente a imunização de pessoas de 65 a 69 anos.

A reportagem não conseguiu contato com o CRM-MG, mas foi informada pela diretoria que a entidade deve se posicionar. Já a Prefeitura de Belo Horizonte não se manifestou até o momento desta publicação.

Confira a nota na íntegra

“CRM NO SUS-BH, NÃO!

As entidades, coletivos, movimentos, organizações e mandatos de parlamentares abaixo assinadas, presentes na Reunião Extraordinária do Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte do dia 28/03/2022, vêm afirmar seu decidido compromisso com a Política de Saúde de Belo Horizonte e manifestar o mais profundo repúdio pela indicação à Secretaria Municipal de Saúde de Belo Horizonte de representante do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRMMG). O SUS-BH não é espaço de privilégio de corporações, muito menos quando a entidade em questão se posiciona de forma equivocada em relação à saúde pública em vários campos, sempre defendendo interesses próprios e privatistas em detrimento da saúde da população. O atrelamento do CRMMG ao governo federal e sua política fascista e genocida desqualifica-o, assim como as pessoas que o compõem, a gerir uma Secretaria cuja política funda-se em princípios democráticos, inclusivos, solidários e interprofissionais.

O posicionamento negacionista que legitimou a prescrição indiscriminada de medicamentos para tratamento à COVID-19 sem comprovação científica, a tentativa de interdição do trabalho médico nos Centros de Referência em Saúde Mental (CERSAM), as posições absurdas em relação à Reforma Sanitária, Reforma Psiquiátrica, Saúde da Mulher, Atenção Primária e tantos outros pontos da rede SUS-BH, demostram desprezo e desconhecimento com a maior política pública do país, bem como as pessoas que ali trabalham e dela usam por direito.

É, portanto, inadmissível cogitar a indicação de representantes da referida entidade, em flagrante conflito de interesses, especialmente para gerir um município que possui políticas públicas pioneiras, vitoriosas e reconhecidas nacionalmente e que se mostra exemplo de cuidado e zelo com a população neste momento de pandemia.

Não aceitaremos qualquer retrocesso ou desrespeito à saúde do povo, à sua história e seu controle social.

CRM NO SUS- BH, NÃO!

Assinam este documento:

Associação Brasileira de Ensino em Psicologia

Associação Brasileira de Juristas pela Democracia

Associação Brasileira de Médicas e Médicos pela Democracia

Associação Brasileira de Psicologia Social Núcleo BH-Betim

Associação dos Usuários dos Serviços de Saúde Mental de Minas Gerais (ASUSSAM-MG)

Coletiva em Apoio às Mães Orfãs

Coletivo Alvorada

Coletivo Resistência de Minas Gerais

Comissão Estadual de Reforma Psiquiátrica/CES-MG

Comissão Municipal de Reforma Psiquiátrica/CMS-BH

Conselho Estadual de Saúde de Minas Gerais

Conselho Municipal de Saúde de Belo Horizonte

Conselho Regional de Fonoaudiologia (6° Região)

Conselho Regional de Nutricionistas (9º Região)

Conselho Regional de Psicologia (CRP-04)

Conselho Regional de Serviço Social

Conselhos de DAs e CAs da PUC-MG

Deputada Estadual Beatriz Cerqueira (PT)

Deputado Estadual Dr. Jean Freire (PT)

Deputado Federal Rogério Correia (PT)

Desencarcera MG

Diretório Acadêmico de Psicologia da PUC-MG

Federação Nacional dos Farmacêuticos

Fórum de Estudantes e Juventudes Anticapitalistas em Defesa do SUS-MG

Fórum Mineiro de Saúde Mental

Frente Brasil Popular

Frente Mineira Drogas e Direitos Humanos

Instituto DH

Instituto Helena Greco de Direitos Humanos e Cidadania (BH-MG)

Ishtar BH - grupo de apoio a gestantes e mães

Levante Popular da Juventude

Mandato ColetivA

Marcha da Maconha de BH

Marcha Mundial das Mulheres

Minas de Doulas - Associação de Doulas de Minas Gerais

Movimento dos Trabalhadores dos Serviços de Saúde Mental de Belo Horizonte

Movimento Nasce Leonina

Núcleo de Saúde do PT-BH

Observatório de Políticas e Cuidado em Saúde (UFMG)

Partido dos Trabalhadores de Belo Horizonte (PT-BH)

Parto do Princípio - Mulheres em Rede pela Maternidade Ativa

Rede de Saúde Mental UFMG

Rede Nacional de Médicas e Médicos Populares

Rede Nacional Internúcleos de Luta Antimanicomial (RENILA)

Sindicato das/os Enfermeiras/os de Minas Gerais

Sindicato dos Farmacêuticos de Minas Gerais

Vereador Pedro Patrus (PT)

Vereadora Bella Gonçalves (PSOL)"