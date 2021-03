Uberaba: secretária adjunta da Saúde pede exoneração após erro em vacinação

A secretária adjunta de Saúde de Uberaba, a médica Fabiana Prado dos Santos Nogueira, pediu exoneração do cargo e o pedido foi aceito pela prefeita Elisa Araújo (Solidaridade).



A saída de Fabiana coincide com uma falha ocorrida na vacinação da cidade nessa terça-feira (30/3), quando uma enfermeira (servidora da referência Técnica em Imunização) liberou erroneamente a imunização de pessoas de 65 a 69 anos.

Segundo a Prefeitura de Uberaba, por meio de nota, a médica entregou o cargo no mesmo dia da confusão na vacinação, mas a motivação não tem ligação direta com o fato e, sim, a excesso de trabalho.

“A justificativa é a sobrecarga de trabalho, uma vez que a médica é conselheira do Conselho Regional de Medicina de Minas Gerais (CRMMG) e delegada Regional em Uberaba”, informou a prefeitura.

A reportagem questionou a Prefeitura de Uberaba sobre o número de doses que foram aplicadas nessa terça de forma errada e qual será o posicionamento da Secretaria de Saúde com relação à atitude equivocada da enfermeira. A resposta foi a seguinte: “Quanto aos outros questionamentos, responderemos em breve”.

Vereador denunciou que as vacinas para idosos de 84 anos foram usadas em público de 65 a 69 anos

A reportagem também questionou a Prefeitura de Uberaba se são verdadeiras as afirmações do vereador Marcos Jammal, que declarou na manhã desta quarta-feira (31/3) à Rádio JM que as vacinas aplicadas pela enfermeira na terça-feira, de forma errada, têm relação com a localização de mais de 100 frascos, identificados pela Fiocruz, com data de vencimento em 29 de março de 2021; que estas doses aplicadas equivocadamente fazem parte de 4º lote enviado para o município para vacinar idosos de 80 a 84 anos e que na fatura consta valor de R$ 104 mil, relacionado a lote de 353 frascos de vacinas AstraZeneca.

No entanto, a reportagem ainda não recebeu respostas.

Nessa terça-feira (31/03), a Secretaria Municipal de Saúde esclareceu, por meio de nota, a liberação da vacinação de faixas etárias erradas por uma servidora, ocorrida na segunda-feira (29/03).

Sem consultar a Comissão de Vacina da COVID-19 de Uberaba, uma servidora da referência Técnica em Imunização liberou, erroneamente, a vacinação para cerca de 100 de pessoas com idade entre 65 a 69 anos.





Em nota, a secretaria diz que antes do erro, aconteceu uma fake news com informações veiculadas nas redes de que a Secretaria de Saúde fez um chamamento para vacinar idosos acima de 65 anos, sendo que isto não ocorreu.

"Estas informações falsas provocaram correria aos pontos de vacinação. Tão logo a Secretaria de Comunicação soube da veiculação, produziu uma postagem no sentido de alertar quanto à falsa notícia. Contudo, partiu de uma servidora da referência Técnica em Imunização, orientação às enfermeiras responsáveis pelos drives de vacinarem idosos com mais de 65 anos que estivessem acompanhando os de 72 – público-alvo da vacinação dessa segunda-feira. Esta orientação não passou pela Comissão de Vacina e nem sequer fora comunicada à Secom para divulgação, como é de praxe”, disse a nota.

De acordo com o último boletim epidemiológico de Uberaba, divulgado na noite de terça-feira (30/3), já foram registrados na cidade 19.102 casos positivos da COVID-19, sendo que destes, 518 pessoas morreram e 16.132 se recuperaram.



Nas últimas 24 horas, nove pessoas morreram e foram contabilizados 171 novos casos; números considerados altos para o município.

Além disso, a realidade das ocupações dos leitos UTI/COVID de Uberaba, tanto da rede privada como pública, é bem preocupante, pois estão perto de seus limites.

O que é o coronavírus

Como a COVID-19 é transmitida?

Como se prevenir?

Quais os sintomas do coronavírus?

Confira os principais sintomas das pessoas infectadas pela COVID-19:

Febre

Tosse

Falta de ar e dificuldade para respirar

Problemas gástricos

Diarreia

Em casos graves, as vítimas apresentam:

Pneumonia

Síndrome respiratória aguda severa

Insuficiência renal

Mitos e verdades sobre o vírus

Para saber mais sobre o coronavírus, leia também:

Coronavírus são uma grande família de vírus que causam infecções respiratórias. O novo agente do coronavírus (COVID-19) foi descoberto em dezembro de 2019, na China. A doença pode causar infecções com sintomas inicialmente semelhantes aos resfriados ou gripes leves, mas com risco de se agravarem, podendo resultar em morte. A transmissão dos coronavírus costuma ocorrer pelo ar ou por contato pessoal com secreções contaminadas, como gotículas de saliva, espirro, tosse, catarro, contato pessoal próximo, como toque ou aperto de mão, contato com objetos ou superfícies contaminadas, seguido de contato com a boca, nariz ou olhos.A recomendação é evitar aglomerações, ficar longe de quem apresenta sintomas de infecção respiratória, lavar as mãos com frequência, tossir com o antebraço em frente à boca e frequentemente fazer o uso de água e sabão para lavar as mãos ou álcool em gel após ter contato com superfícies e pessoas. Em casa, tome cuidados extras contra a COVID-19 Os tipos de sintomas para COVID-19 aumentam a cada semana conforme os pesquisadores avançam na identificação do comportamento do vírus.Nas redes sociais, a propagação da COVID-19 espalhou também boatos sobre como oé transmitido. E outras dúvidas foram surgindo: O álcool em gel é capaz de matar o vírus ? O coronavírus é letal em um nível preocupante? Uma pessoa infectada pode contaminar várias outras? A epidemia vai matar milhares de brasileiros, pois o SUS não teria condições de atender a todos? Fizemos uma reportagem com um médico especialista em infectologia e ele explica todos os mitos e verdades sobre o coronavíru s.