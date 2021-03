Morre de COVID-19 o segundo pároco da Arquidiocese de Uberaba

O padre Selmo Donizetti Mazetto tinha 56 anos (foto: Arquidiocese de Uberaba)





Segundo informações da Arquidiocese de Uberaba, na época da morte do padre Carlos Alexandre de Souza, de 44 anos, no dia 10/3, em hospital de São Paulo, o padre Selmo estava intubado. De acordo com o Hospital São Domingos, devido às complicações da doença, na última semana, ele precisou ser sedado outra vez.





Desde o início da pandemia, cinco padres da Arquidiocese de Uberaba foram infectados pela doença, sendo que três se recuperaram.

“Que Deus, na sua imensa misericórdia, acolha esse nosso irmão na fé em seu Reino e conceda a todos nós, seus familiares e amigos, o conforto espiritual, que vem da nossa fé na ressurreição dos mortos!”, diz nota de pesar da Arquidiocese de Uberaba.





De acordo com o último boletim epidemiológico, divulgado na noite desta terça-feira (30/3), já foram registrados em Uberaba 19.102 casos positivosda COVID-19, sendo que destes, 518 pessoas morreram e 16.132 se recuperaram. Nas últimas 24 horas, nove pessoas morreram e foram contabilizados 171 novos casos; números considerados altos para o município.

Além disso, a realidade das ocupações dos leitos UTI/COVID de Uberaba, tanto da rede privada como pública, é bem preocupante, pois estão perto de seus limites.

