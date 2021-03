Uberaba: vacinação chega aos dentistas a partir de 44 e idosos de 65 a 69

A vacinação seguirá em Uberaba atendendo o público dos idosos. O atendimento segue nos três drives de vacinação, Funel, ABCZ e Shopping Uberaba, das 8h30 às 16h. (foto: Prefeitura de Uberaba/Divulgação)

Uberaba começou a vacinar, nesta segunda-feira (29/3), os dentistas, a partir dos 44 anos. Cidade recebeu no início desta semana a 9ª remessa de doses de CoronaVac que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde deverão atender, nos próximos dias, 23% do público de idosos de 65 a 69 anos, 22% do público de idosos de 70 a 74 anos e 4% do público de profissionais da saúde. Já as novas doses de AstraZeneca serão voltadas para 7% do público de idosos de 65 a 69 anos.

Nesta 9ª remessa, a Secretaria Municipal de Saúde recebeu 6.760 doses de vacinas, das quais 650 são da AstraZeneca e 5.810 são da CoronaVac.

“Essa 9ª remessa será destinada inteiramente para vacinar com a 1ª dose, pois a 2ª dose será enviada posteriormente.

A vacinação seguirá em Uberaba atendendo o público dos idosos. O atendimento segue nos três drives de vacinação, Funel, ABCZ e Shopping Uberaba, das 8h30 às 16h.

Nesta terça-feira (30), seguirá a vacinação dos idosos a partir de 71 anos e na quarta-feira, 70 anos”, informou nota da assessoria de imprensa da prefeitura de Uberaba.

Com a chegada das novas doses, o cronograma da vacinação no município seguirá na quinta-feira (1º), atendendo idosos a partir de 69 anos; na sexta-feira (2), devido ao feriado, não terá vacinação. Já no sábado (3), continua com a imunização de idosos a partir de 68 anos; no domingo (4), idosos a partir de 67 anos; na segunda-feira (5), idosos a partir de 66 anos e na terça-feira (6), idosos a partir de 65 anos.

“Esse cronograma poderá ser interrompido, caso acabe as doses da vacina.

Em paralelo a esse cronograma que já foi divulgado, a Secretaria de Saúde poderá anunciar a vacinação dos profissionais de saúde, conforme a convocação realizada nesta segunda-feira (29), para a vacinação dos dentistas a partir de 44 anos”, informa a prefeitura de Uberaba.

O município de Uberaba e outras 26 cidades de sua Regional de Saúde Triângulo Sul já receberam quase 100 mil doses de vacinas contra a COVID-19, desde o início da campanha de vacinação. Só em Uberaba já foram entregues cerca de 50 mil doses.