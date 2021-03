Uberaba registra a primeira morte de um bombeiro por COVID-19

O município de Uberaba, no Triângulo Mineiro, registrou a primeira morte de um bombeiro militar por COVID-19. O cabo Thiago Ranier Costa e Silva, de 37 anos, que atuava no 8° Batalhão de Bombeiros (BBM), lutou contra a doença no Hospital Universitário Mário Palmério desde 6 de fevereiro.

Ele morreu no final da noite desta sexta-feira (26/3), sendo que a triste notícia foi divulgada pelo comando do 8º (BBM) neste sábado (27/3). Segundo colegas de trabalho do bombeiro, ele já chegou apresentar alguns poucos picos de pressão alta durante o seu trabalho, mas, isso não era frequente e, aparentemente, ele não seria uma pessoa hipertensa.

A homenagem de despedida ao militar aconteceu na tarde de sábado, quando os seus colegas de trabalho realizaram cortejo com viaturas e sirenes ligadas pela avenida da Saudade Uberaba, passando em frente à porta do 8º BBM e, em seguida, seguindo pela avenida Randolfo Borges Junior até o Cemitério Nossa Senhora Medalha Milagrosa.

“O militar entrou na Corporação em 18 de janeiro de 2010.

Os bombeiros militares do Oitavo Batalhão prestam o apoio necessário e suas condolências à família, amigos e irmãos de farda”, declarou o tenente coronel Ricardo Marisguia Mendes, comandante do 8° BBM.

O ex-comandante do 8º BBM, o tenente coronel Anderson Passos, em homenagem escrita ao cabo Ranier destacou que o bombeiro militar foi um profissional expoente e disciplinado.

“Deus escalou o querido Cabo Ranier para o batalhão celestial, numa inesperada chamada emergencial. Foi um profissional expoente, ajudou muita e muita gente. O Thiago Ranier merece mesmo cada abraço e carinho. Afinal, a sua boa luz já iluminava o nosso caminho. De uma coisa temos certeza: O que nos pareça errado nesse momento, poderá ter sido um caridoso livramento. Então, é triste hora de gratidão. Pela história dele bem vivida, pelos amores da sua vida, pelas coisas que construiu, por tudo aquilo que viu, até pelas falhas humanas, que mesmo assim foram bacanas. Muito obrigado, amigo. Vá em paz. O céu recebe um grande anjo e um bombeiro sagaz”, diz trechos da homenagem de Passos."

Thiago Ranier Costa e Silva deixa esposa e uma filha pequena.

