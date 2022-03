Fuad Noman toma posse como prefeito de Belo Horizonte

Fuad Noman, prefeito de Belo Horizonte (foto: Gladyston Rodrigues/EM/DA Press) Agora é oficial: Belo Horizonte tem um novo prefeito. Nesta terça-feira (29/03), Fuad Noman (PSD) tomou posse como prefeito belo-horizontino em cerimônia na Câmara Municipal de BH. Noman, vice-prefeito desde janeiro de 2021, substitui Alexandre Kalil (PSD) no posto, que renunciou para se tornar pré-candidato ao Governo de Minas nas eleições gerais de 2022, em outubro.









Secretários municipais também acompanharam Fuad. São eles: Cláudio Beato (Desenvolvimento Econômico), Genilson Ribeiro (Segurança e Prevenção), André Reis (Planejamento, Orçamento e Gestão), Maíra Colares (Assistência Social), Mário Werneck (Meio Ambiente) e Josué Valadão (secretário de Governo).

No discurso de boas-vindas, Nely Aquino desejou sucesso a Fuad Noman e disse que qualquer desavença com o Executivo é passado. A presidente da Câmara de BH não tem boa relação com Kalil e, após iniciar a fala, brincou: "Estou doida para ouvi-lo falar como prefeito".

“O senhor encontrará nessa casa, apoio, diálogo e respeito necessário. Esperamos reciprocidade, essa casa tem prerrogativas e quer seguir aprovando o que é de interesse público. Encerrando os desentendimentos. O senhor sabe que aqui encontra diálogo e compromisso com a cidade”, disse Nely, em discurso de tom apaziguador.



No discurso de posse, Fuad destacou ações que a prefeitura teve desde 2017, quando Kalil foi eleito pela primeira vez, como o combate à pandemia da COVID-19 e obras de contenção de enchentes. O agora prefeito, secretário de Fazenda entre 2017 e 2020, aos 74 anos, também destacou que terá diálogo com a Câmara de BH.





A posse contou com manifestação do lado de fora da Câmara de BH. Servidores da educação municipal pediam um reajuste salarial, e uma carta do grupo foi entregue ao novo prefeito de BH, segundo vereadores ligados à causa.