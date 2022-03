Governo diferente, estado eficiente: Kalil ironiza slogan do governo Zema

Kalil ironizou o slogan de Zema por várias vezes durante o discurso de despedida da PBH (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press) Numa prévia do que poderá vir pela frente nos próximos meses, Alexandre Kalil (PSD) começou o embate com o governador Romeu Zema (Novo). No discurso que marcou sua despedida da prefeitura de Belo Horizonte , ele ironizou por várias vezes o slogan nas campanhas do governo estadual: “Governo diferente, estado eficiente”.

"Vamos mostrar o que é a verdadeira diferença e eficiência, que é gente cuidando de gente. Acho que isso já foi jargão de alguém, mas aqui foi executado", completou.

Kalil assume pela primeira vez em vídeo que é pré-candidato ao governo de Minas pic.twitter.com/4Y9JW1tgaa %u2014 Estado de Minas (@em_com) March 25, 2022 Em outro momento do pronunciamento, Kalil voltou a lembrar do tema do governo Zema ao tecer elogios à secretária de Polícias Urbanas, Maria Caldas, que também deixará a PBH.

“Maria Caldas, você que nos deixa hoje, muito obrigado, mas muito obrigado mesmo, sua coragem nos inspira. Deus te colocou no meu caminho. Aliás, como sempre digo, até breve. Você teve a coragem amiga, e a coragem é o pai de todas as virtudes. E o meu sentimento é a gratidão eterna, e a gratidão é a mãe de todas as virtudes. Você ensinou o que é um estado eficiente e um governo diferente”, disse.