Kalil sobre gestão da pandemia: 'Assunto não se resolve em folha A4'

Kalil criticou o programa Minas Consciente (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)



No dia em que se despediu do cargo máximo do Executivo Municipal, o agora ex-prefeito Alexandre Kalil (PSD) ironizou o governador Romeu Zema (Novo) e valorizou os feitos do município no combate à pandemia. Ele disse que BH conduziu a doença da melhor forma possível, investindo, sobretudo, na contratação de profissionais qualificados.





“A pandemia se combate sem papelotes colorido, ondas lilás, verdes e azuis. Assunto de pandemia não se resolve em folha A4. Ela se trata com organização, investimento, robustez, ciência e coragem política, humildade e coração”, afirmou o pré-candidato ao governo de Minas.





Ele valorizou o trabalho de equipe feito pelas secretarias: “Investimos em material humano. Quem salva gente é gente. Não é respirador. Todas as secretarias trabalharam ligadas e unidas”.





Segundo Kalil, foram R$ 1,3 bilhões investidos durante a pandemia, além R$ 600 milhões na assistência social. Ainda de acordo com o ex-prefeito, 4,2 mil profissionais de saúde foram contratados e 5,2 milhões de cestas 950 mil kits de higienes foram distribuídos à população.





“Separamos a verba e cuidamos da pandemia, com coragem e responsabilidade. O resultado todos sabem. O Brasil e o mundo tomaram conhecimento que atrás das montanhas havia um povo bravo, resiliente, disciplinado. No pior momento, temos a melhor população do Brasil”, afirmou Kalil.



