Léo Burguês deixa o cargo de líder do governo Kalil na Câmara de BH

O xadrez da disputa eleitoral deste ano já começou a ser jogado em Belo Horizonte. Na manhã desta sexta-feira (25/3), o líder do governo na Câmara Municipal, vereador Léo Burguês ( União Brasil - fusão do DEM e PSL)), anunciou, por meio das redes sociais, que deixou o cargo de líder do prefeito de Belo Horizonte, Alexandre Kalil (PSD) , para se dedicar à sua candidatura de deputado federal e, também, à campanha de Kalil a governador de Minas Gerais.

Quem é Léo Burguês

Parlamentar de atuação controversa, recentemente o vereador foi condenado pelo Tribunal de Contas do Estado a devolver quase R$ 127 mil aos cofres públicos por irregularidades na verba indenizatória na Câmara Municipal entre 2009 e 2011.

Rachadinha: gabinete de Léo Burguês, na Câmara de BH, é alvo de operação da Polícia Civil



O que é desincompatibilização eleitoral

Formas de desvinculação eleitoral

Exceção

Prazos

Burguês foi presidente da Casa entre 2011 e 2014. Ele ocupava a liderança de Kalil na Câmara de BH desde março de 2017, em substituição ao na época vereador Gilson Reis (PCdoB).A desincompatibilização eleitoral é a liberação legal para que a cidadã ou o cidadão possa se candidatar e concorrer em uma eleição. Para isso, o pré-candidato deverá observar, caso a caso, os prazos constantes da Lei de Inelegibilidade (Lei Complementar 64/90) e da jurisprudência eleitoral.A regra busca impedir que o servidor, no uso do cargo, função ou emprego público, utilize a administração pública em benefício próprio. O princípio da desincompatibilização pretende evitar, dessa forma, que haja abuso de poder econômico ou político nas eleições por meio do uso da estrutura e recursos aos quais o servidor tem acesso.Em geral, a norma vale para servidores públicos efetivos ou comissionados, dirigentes ou representantes de autarquias, fundações, empresas, cooperativas, instituições de ensino que recebam verbas públicas; e dirigentes ou representantes de órgãos de classe como sindicatos, conselhos de classe.Sem essa desvinculação da função pública, o candidato torna-se "incompatível" para disputar as eleições. A incompatibilidade é uma das causas de inelegibilidade prevista em lei e impede o indivíduo de concorrer a um cargo eletivo enquanto estiver ocupando determinado cargo.Por isso, a desincompatibilização é um dos requisitos necessários para o registro de candidatura de quem deseja disputar um cargo eletivo nas eleiçõesA desincompatibilização pode ser definitiva ou temporária. De forma geral, ocupantes de cargos eletivos (com mandato) têm que se afastar definitivamente, bem como os que têm vínculo precário (cargo que permite demissão a qualquer momento), os nomeados e os comissionados em geral. Isso é feito por meio de renúncia e, caso o candidato não seja eleito, não pode retornar ao cargo.Um exemplo é o caso de um prefeito, que terá que se desvincular do cargo para disputar o governo do estado. Quem assume é o vice. Se o prefeito não se eleger governador, ele não pode retornar à prefeitura. Já para os servidores concursados, a desincompatibilização se dá por meio de uma licença. O funcionário fica afastado durante o período eleitoral, recebe o salário normalmente e, caso não se eleja, pode retornar ao cargo.Presidente da República, governadores, deputados (federais e estaduais), senadores e prefeitos candidatos à reeleição podem concorrer sem necessidade de afastamento dos cargos, bem como o vice-presidente da República, vice-governadores e vice-prefeitos, desde que não tenham substituído o titular nos seis meses anteriores ao pleito.Os prazos para a desincompatibilização eleitoral são contados com base no dia da eleição e variam de três a seis meses, dependendo da classe a que o agente público pertence. Neste ano, a data limite é o próximo dia 2 de abril.A pessoa que deseja concorrer deve estar desincompatibilizada oficialmente no tempo estabelecido, sob pena de ter o pedido de registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral.Em regra, o prazo para desincompatibilização de servidores efetivos ou comissionados é de três meses. Porém, nos casos em que há função de chefia, o afastamento deve ocorrer com antecedência de seis meses do pleito.No caso de militares da ativa, o prazo de desincompatibilização do serviço para concorrer a eleições é de quatro a seis meses, dependendo do cargo ao qual será candidato e da função que ocupa na corporação militar.Em 2018, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou, ainda, que militar elegível não ocupante de função de comando deverá estar afastado do serviço ativo no momento em que for requerido o seu registro de candidatura.