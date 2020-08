Rachadinha: gabinete de Léo Burguês, na Câmara de BH, é alvo de operação da Polícia Civil

Vereador Léo Burguês é investigado pela Polícia Civil (foto: William Delfino/Câmara Municipal de Belo Horizonte) Polícia Civil cumpre, na manhã desta terça-feira, 19 mandados de busca e apreensão na Câmara Municipal de Belo Horizonte, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste da capital mineira. A corporação informou que o alvo é o vereador Léo Burguês (PSL), investigado pela prática de rachadinha. O parlamentar é o líder do governo na Casa. cumpre, na manhã desta terça-feira,na, no Bairro Santa Efigênia, na Região Leste da capital mineira. A corporação informou que o alvo é o vereador(PSL), investigado pela prática de. O parlamentar é o líder do governo na Casa.





A Polícia Civil recolheu documentos e diversos computadores do gabinete de Léo Burguês. A ação contou com a participação de policiais do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp).

Policiais do Departamento Estadual de Operações Especiais (Deoesp) participaram da operação (foto: Edésio Ferreira/EM/D. A. Press ) "Foram recolhidos vários documentos, CPUs, pen-drives e mídias", informou brevemente o delegado Marcus Vinicius Lobo Leite Vieira, um dos responsáveis pela investigação. Mais detalhes serão divulgados pela Polícia Civil durante esta tarde, a partir das 14h, em uma entrevista coletiva.

A assessoria do vereador Léo Burguês foi procurada, mas não foi encontrada. A Câmara Municipal ainda não se manifestou sobre a ação policial.