Investigado por suspeita de 'rachadinha', Léo Burguês se diz 'surpreso' com operação

Vereador Léo Burguês é investigado pela Polícia Civil (foto: William Delfino/Câmara Municipal de Belo Horizonte)

O vereador Léo(PSL) declarou, nesta terça-feira (25), estar surpreso por ter sido alvo de operação realizada pela Polícia Civil de Minas Gerais. Nesta manhã, a corporação cumpriu 19 mandados de busca e apreensão no gabinete do parlamentar, que é líder do governo na Câmara Municipal de Belo Horizonte (CMBH). A investigação é sobre suspeitas de prática de "rachadinha", ato ilícito que obriga um servidor público a devolver parte do salário ao contratante, que no caso é o vereador.